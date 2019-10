Universität Hamburg : Erneut Vorlesung von AfD-Mitbegründer Lucke gestört

Aktualisiert am

Trotz erheblicher Schutzmaßnahmen hat Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke seine Vorlesung an der Universität Hamburg wieder nicht zu Ende halten können. Demonstranten zwangen ihn zum Abbruch.

Bernd Lucke am vergangenen Mittwoch während seiner Vorlesung an der Universität Hamburg, die er wegen Protesten und massiven Störungen abbrechen musste. Bild: dpa

Die Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg ist am Mittwoch erneut gestört worden. Etwa 10 bis 15 linke Demonstranten drangen in den Saal ein und skandierten Sprüche wie „Kein Recht auf Nazipropaganda“, wie ein Augenzeuge berichtete. Lucke beendete die Vorlesung, verließ den Saal und fuhr mit einem Wagen davon.

Lucke sagte der F.A.Z. danach am Telefon, es sei beschämend, wenn die Universität und der Staat seine Vorlesung nicht schützen könnten. Er wisse nicht, wie er so lehren sollte. Er habe die Situation als bedrohlich empfunden und verstanden, warum er den Vorlesungssaal verlassen musste. Sicherheitsbeamte fuhren ihn anschließend im Auto in sein Büro.

Bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität vor einer Woche war Lucke als „Nazi-Schwein“ beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert worden. An dem Protest beteiligt waren auch Mitglieder der „Antifaschistischen Aktion“ (Antifa).

AfD-Mitbegründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke hat am Mittwoch an der Universität Hamburg seine Vorlesung über Makroökonomik begonnen. Dabei blieb es im Gegensatz zur vergangenen Woche, als seine Vorlesung massiv gestört wurde, zunächst ruhig. Hinter dem Gebäude hatten mehrere Dutzend Studenten zuvor friedlich gegen Lucke demonstriert. Die Universität hatte ihre Sicherheitsmaßnahmen eng mit der Polizei abgestimmt und ausgeweitet. So gab es vor Beginn der Vorlesung Einlasskontrollen, damit nur angemeldete Studierende Zutritt zum Vorlesungssaal erhalten.

Am vergangenen Donnerstag konnte Lucke sein Seminar hingegen ungestört abhalten.