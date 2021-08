Vierte Corona-Welle : Der Winter wird hart für Impfgegner

Aktualisiert am

Impfgegnerin mit Kind auf einer „Querdenken“-Demonstration in Stuttgart im Mai 2020. Bild: dpa

Für Ungeimpfte werden Herbst und Winter eine riskante Zeit sein. Es sind kaum Maßnahmen denkbar, die sie vor einer Infektion mit der gefährlichen Delta-Variante des Coronavirus schützen können. Das haben Berechnungen des Physikers Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin ergeben. „Um das Infektionswachstum zu beenden, reicht es laut den Simulationen nicht, Maßnahmen nur auf die Ungeimpften zu beschränken“, sagte Nagel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.).

Allenfalls durch tägliche Massentests vor allen „Schulaktivitäten, Arbeitsaktivitäten sowie bei einem Teil der Freizeitaktivitäten“ ließe sich das Infektionswachstum „stark reduzieren“. Gemeint sind aber keine Schnelltests, sondern die zuverlässigeren PCR-Tests. Und: dass alle, auch die Geimpften und Genesenen, sich so oft testen lassen. Ob solche Maßnahmen politisch und rechtlich machbar wären, ist fraglich. Fachleute erwarten, dass es im Herbst und Winter Inzidenzraten von mehreren Hundert pro 100.000 Ungeimpften in sieben Tagen geben wird. Schon jetzt sind mehr als neunzig Prozent aller Covid-Patienten in Krankenhäusern ungeimpft.

SPD kritisiert Pläne von Spahn

Der Plan von Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, die Pandemie künftig vor allem nach der Belegung der Krankenhäuser zu beurteilen, wird vom Koalitionspartner SPD kritisch gesehen. Laut Spahns Gesetzentwurf soll die Hospitalisierungsrate der „wesentliche Maßstab“ der Corona-Politik werden. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, sagte dazu: „Wir sollten uns nicht nur auf die Hospitalisierungsrate stürzen. Damit bin ich nicht einverstanden.“

Auch die Opposition kritisierte Spahns Kurs. Für die FDP sagte die gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus, der „alleinige Fokus auf den Hospitalisierungsgrad“ sei „zu kurz gedacht“. „Wir benötigen eine Kombination von mehreren Faktoren für eine genaue Beurteilung des Pandemiegeschehens. Daher sollten die Hospitalisierungsquote, die Belegung der Intensivkapazitäten sowie die Impfquote berücksichtigt werden. Vor allem muss diese Kombination bundesweit verbindlich sein, um einen erneuten Flickenteppich an Regelungen zu vermeiden“, sagte Aschenberg-Dugnus der F.A.S.

Grüne: Koalition ist „irritierend planlos“

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Marie Klein-Schmeink, sagte, Union und SPD agierten „irritierend planlos“ in der Corona-Politik. „Seit etlichen Monaten ist klar, dass die Inzidenz angesichts der Impfquoten alleine nicht mehr als Kriterium ausreicht oder jedenfalls zumindest die Inzidenzwerte angepasst werden müssen. Es wäre Spahns Aufgabe gewesen, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg zu bringen. Passiert ist nichts“, sagte Klein-Schmeink der F.A.S. „Wir sind für einen Stufenplan, der sich an der Inzidenz und weiteren Kriterien wie der Hospitalisierungsrate orientiert. Denkbar wäre auch, dass die Situation auf den Intensivstationen zusätzlich einfließt.“ Bei der regionalen Messung der Hospitalisierung gebe es „aktuell noch Probleme“.

Generell müsse „die Bundesregierung sicherstellen, dass alle Bundesländer nach den gleichen Indikatoren verfahren. Sonst kommt es zu einem erheblichen Chaos, das die Akzeptanz der Bevölkerung für die Maßnahmen gefährdet", sagte Klein-Schmeink. Ein erster Gesetzentwurf aus Spahns Ministerium sah vor, den Bundesländern zu überlassen, ob sie neben der Hospitalisierungsrate weitere Indikatoren verwenden.