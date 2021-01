Unfall im Hambacher Forst : Brandgefährlicher Wald

Als die Rettungskräfte endlich bis zur Unglückstelle im Hambacher Forst vorgedrungen waren, lag der Baumbesetzer schwerverletzt am Boden. Sein „Krähennest“ genanntes Baumhaus in fünfzehn Metern Höhe war am Montagabend in Brand geraten – nach bisherigen Erkenntnissen durch einen dort oben betriebenen Ofen.

Der 32 Jahre alte Mann erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades am Hinterkopf, Nacken, Rücken sowie an den Oberarmen und musste per Hubschrauber ins Universitätsklinikum Aachen gebracht werden, wo er auf die Intensivstation kam. Lebensgefahr besteht nicht mehr.