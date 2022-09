Festakt zum 80. Geburtstag : Und wenn Schäuble 2016 Kanzler gewesen wäre?

Friedrich Merz verspricht, keine Geschichtsstunde abzuhalten. Drei entscheidende Daten müsse er aber nennen, wenn es um Wolfgang Schäuble gehe, zu dessen 80. Geburtstag der CDU-Vorsitzende am Sonntag in Offenburg eine Laudatio halten soll. Zuerst das Datum der Unterschrift des Einigungsvertrags von Bundesrepublik und DDR – der 23. September 1990. Schäuble hatte für den Westen die Verhandlungen geleitet.

Das zweite Datum ist der 20. Juni 1991. In einer hitzigen Bundestagsdebatte über den Umzug von Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin hielt Schäuble damals eine Rede, mit der er entscheidend zur späteren Entscheidung für Berlin beigetragen haben dürfte. Sowohl Union als auch SPD-Abgeordnete applaudierten stehend, woran Merz erinnert.

Und Merz nennt jenen 12. Oktober 1990, kurz nach der Wiedervereinigung: In Oppenau, nur wenige Kilometer von Offenburg, Schäubles Heimatstadt, ereignete sich vor fast 32 Jahren das lebensbedrohliche Attentat auf den damaligen Innenminister. Zwei Schüsse aus kurzer Distanz führten dazu, dass er fortan im Rollstuhl sitzen musste. Schäuble machte weiter Politik.

Wie wäre Schäubles Karriere ohne das Attentat verlaufen?

„Wäre ohne diesen 12. Oktober die deutsche Nachkriegsgeschichte anders verlaufen?“, fragt Merz nun. Er nennt bloß die Jahreszahlen 1998 und 2016, nicht mehr. Der Zuhörer denkt: Hätte Schäuble statt Helmut Kohl 1998 kandidiert, wäre es dann nicht zur Niederlage der Union gekommen? Hätte Schäuble, der den Flüchtlingskurs der Kanzlerin kritisch sah, im Nachgang von 2015 anders entschieden?In einer kleinen Andeutung geht es um den unvollendeten Schäuble, der zwar nie Kanzler wurde, aber das Land prägte wie nur wenige andere.

Winfried Kretschmann (Grüne), der andere Redner an diesem Morgen, sagt, ihm fielen bis auf Bundeskanzler nur wenige Menschen ein, die Schäubles „Wirkmächtigkeit“ erreicht hätten. Schäuble sei in den fünf Jahrzehnten, die er im Bundestag sei, zu einem geworden, der für die Entscheidungen der Kanzler „Bestand und Unterbau“ geschaffen habe. Kretschmann fühlt sich an das Wappen des Prince of Wales erinnert, auf dem „Ich dien“ geschrieben steht. „Ihr ganzes politisches Leben steht unter diesem Motto“, sagt Kretschmann an Schäuble gerichtet. Was man bei Max Weber in „Politik als Beruf“ studieren könne, das merke man ihm, Schäuble, an: Leidenschaft, Kampf und Führung, aber auch Augenmaß.

„Dank unserer Ehefrauen haben wir das beigelegt“

Während Kretschmann den Jubilar staatspolitisch-freundlich würdigt, aber doch parteipolitisch distanziert bleibt, merkt man Merz Ehrfurcht und Rührung an, wenn er über den Übervater spricht. Vor einigen Jahren sei Schäuble an einem Freiburger Gymnasium bei einer Veranstaltung gefragt worden, ob man in der Politik auch Freunde finden könne, erinnert sich Merz. Schäuble habe nachgedacht und dann gesagt: „Ja, der Friedrich Merz ist ein Freund.“ Was Schäuble nicht wusste: Ein Enkelsohn von Merz saß im Publikum und rief seinen Opa am Nachmittag an: „Der Wolfgang Schäuble war heute in der Schule und sagte, du seist sein Freund.“

Auch Schäubles Schwiegersohn, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), findet einige lobende Worte zum 80. Geburtstag. Es sind jene historischen Leistungen, die alle erwähnen. Nur einmal habe es einen echten Streit der beiden Männer gegeben, sagt Strobl. Er selbst habe eine These vertreten, die Schäuble missfallen habe. „Du wirst jetzt beliebig“, habe der Schwiegervater gesagt. „Beliebig wie die CDU“ – „Du hast nicht genug nachgedacht“, habe Strobl erwidert.

„Das wird sowieso nichts“

Eineinhalb Tage habe man nicht miteinander gesprochen. „Dank unserer Ehefrauen haben wir das beigelegt.“ Schäuble meldete sich zum Thema des privaten Streits mit Strobl wenige Tage später im Präsidium der CDU zu Wort. Seine Meinung sei da zumindest verändert gewesen. Schäuble habe einen „liebevollen Blick auf die Welt“, sagt Strobl. Wenn diese sich verändere, dann dürfe sich auch der Mensch verändern.

Ganz ähnlich sieht es Schäuble selbst. „So wie ich die Dinge früher gesehen habe, ist die Welt heute nicht mehr“, sagt er in einer kurzen, freien Rede zum Abschluss. Schäuble erinnert sich an den Vorwurf seines Bruders, der ihn einen „schrecklichen Besserwisser“ genannt habe. „Ich weiß immer noch alles besser, aber ich versuche es nicht mehr ständig zu sagen“, so Schäuble.

Er redet über das Aufhören mit der Politik. Von einem politischen Amt trenne sich keiner gerne. Und er erinnert sich daran, dass er seiner Frau ja mal versprochen habe, niemals Abgeordneter zu werden. Schäuble kichert leise, wenn er das sagt; der Mann, der selbst nach einem lebensbedrohlichen Attentat nur wenige Wochen von der Politik abließ.

Vor 50 Jahren war der CDU ein Kandidat für die Bundestagswahl abhandengekommen. Es sollte jemand von der Jungen Union sein, auf Nachfrage bot Schäuble sich an. „Das wird sowieso nichts“, will er zu seiner Frau gesagt haben. Er gewann. Und musste sich mit seinen 30 Jahren für sein junges Alter verteidigen. Der Lokalzeitung sagte er damals, der Vorwurf, für etwas zu jung gehalten zu werden, verliere von Tag zu Tag an Bedeutung.