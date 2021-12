Volkszählung : Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe

Aktualisiert am

Wie viele Deutsche gibt es? Gar nicht so leicht zu sagen. Darum gibt es in wenigen Monaten wieder eine Volkszählung.

Zu den wenigen Dingen, die sich seit Jesu Geburt nicht geändert haben, zählen das Wetter (meist anders, als die Menschen es sich zu Weihnachten wünschen), die Hoffnung (wo Sterne leuchten, ist es weniger dunkel) und die Tatsache, dass alle Welt geschätzt wird. Das heißt, dass immer mal wieder Volkszählung ist. Und in Deutschland laufen gerade ziemlich unbeobachtet vom Rest des Landes eine Menge Statistiker heiß, damit bald Millionen Deutsche gezählt werden, um am Ende möglichst genau zu wissen, wie viele Millionen Deutsche wir denn eigentlich sind.

Das Thema erscheint wie ein Dinosaurier, der versehentlich den Asteroideneinschlag überlebt hat. Schließlich gibt es Computer. Und darin Daten. Personalausweise sind biometrisch, Impfpässe digital, und wer auf der Autobahn geblitzt wird, muss nirgends Auskunft geben, damit ihn der Brief mit dem Knöllchen auch erreicht. Alles irgendwo gespeichert. Und trotzdem müssen die Deutschen noch gezählt werden wie eine Herde Schafe. Zwar nicht mehr ganz so umständlich wie Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte, die dafür extra von Nazareth nach Bethlehem reisen müssen, aber immer noch sollen sie höchstpersönlich Auskunft geben. Wie kann das sein?