Beim Plakat-Aufhängen : Unbekannte attackieren Wahlhelfer der Linke

Bewerbung um Fraktionsvorsitz : Özdemir startet Machtkampf bei den Grünen

Cem Özdemir will zurück in die erste Reihe. Zusammen mit Kirsten Kappert-Gonther will er die bisherigen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt und Hofreiter im Bundestag ablösen.