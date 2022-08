In deutschen Städten : Tausende demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

Mehrere tausend Menschen sind am Mittwoch – dem 31. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion – in verschiedenen deutschen Städten auf die Straße gegangen, um gegen den russischen Angriffskrieg zu demonstrieren.

Anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages fanden am Mittwoch deutschlandweit Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen mit dem Land statt, das vor genau sechs Monaten von Russland angegriffen wurde. In Berlin zogen am Mittwoch hunderte Menschen nach Gebeten in der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz zum Wittenberg- und Nollendorfplatz in Richtung Potsdamer Straße. Etliche von ihnen schwenkten ukrainische Flaggen, trugen diese über den Schultern oder blau-gelbe Kleidungsstücke.

Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte der Verein Vitsche. Dessen Vorstandsmitglied Vlada Vorobiova hatte vor dem Protest gesagt: „Heute ist einerseits ein Tag des großen Grauens – es ist sechs Monate her, dass Russland die gesamte Ukraine angegriffen hat – aber gleichzeitig auch ein Tag der großen Freiheit, der Unabhängigkeit, für die die Ukraine steht und kämpft.“

Ein Polizeisprecher sprach zunächst von rund 2000 Teilnehmenden, es kämen aber weitere Menschen hinzu. Die Veranstalter hatten mit bis zu 10.000 Demonstranten gerechnet. Die Demonstration sollte am Abend am Brandenburger Tor enden. In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn hatte es in Berlin mehrere große Protestmärsche gegeben.

Auch in Frankfurt haben mehrere tausend Menschen nach Angaben der Polizei am Mittwochabend für Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Nach einer kleineren Demonstration unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit für eine freie Ukraine in einem freien Europa“ auf dem Paulsplatz, zu der mehrere Parteien aufgerufen hatten, fand wenig später auf dem Willy-Brandt-Platz eine weitere Kundgebung statt. Die Polizei sprach von etwa 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch in anderen hessischen Städten waren ähnliche Aktionen geplant, in Kassel sollte es ein Benefizkonzert geben.

In Mainz fand sich am Mittwochabend eine Menschenkette auf der Mainzer Theodor-Heuss-Brücke zusammen. Viele Menschen trugen ukrainische Fahnen oder waren in den Nationalfarben Blau-Gelb gekleidet. Einige Autofahrer hupten den Demonstrantinnen und Demonstranten zu, die sich auf dem Gehweg versammelt hatten. Die Veranstaltung verlief zunächst friedlich, zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden kam es nicht.