UN-Sicherheitsrat : Macron fordert Sicherheitszone in Kabul

Frankreich und Großbritannien wollen sich am Montag bei den Vereinten Nationen für die Schaffung einer „sicheren Zone“ in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzen, um humanitäre Einsätze fortsetzen zu können. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Zeitung Journal du Dimanche an. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, Frankreich, Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Russland und China, beraten am Montag über die Lage in Afghanistan.

London und Paris arbeiten laut Macron an einem Resolutionsentwurf, der darauf abzielt, eine geschützte Zone „unter Kontrolle der UNO in Kabul zu definieren“. Dies könne einen UN-Rahmen für Notfälle schaffen, Zuständigkeiten klären und „es der internationalen Gemeinschaft erlauben, Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten“, sagte Macron.

Die internationale Evakuierungsmission, die nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August eingeleitet wurde, um Ausländer und gefährdete Afghanen auszufliegen, geht zu Ende. Frankreich beendete seine Evakuierungsflüge am Freitag, Großbritannien am Samstag. Nach Angaben der Vereinigten Staaten haben mehr als 112.000 Menschen über die von den Amerikanern koordinierte Luftbrücke verlassen.

Nur wenige Ortskräfte von Bundeswehr ausgeflogen

Einem Zeitungsbericht zufolge wurden bei den Evakuierungsflügen der Bundeswehr offenbar nur wenige Ortskräfte aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. Entsprechende erste Zahlen habe das Bundesinnenministerium in dieser Woche unter anderem im Bundestag vorgestellt, berichtete die Zeitung Welt am Sonntag. Demnach befanden sich unter den bis Mitte der Woche etwa 4500 Ausgeflogenen nur knapp mehr als hundert Ortskräfte mit ihren Familien. Insgesamt mache diese Gruppe rund 500 der 4500 ausgeflogenen Menschen aus.

Angesichts der unübersichtlichen Evakuierungen aus Kabul werde allerdings davon ausgegangen, dass sich mehrere Ortskräfte derzeit womöglich noch in anderen europäischen Ländern aufhielten. Eine Anfrage der Zeitung dazu habe das Bundesinnenministerium unbeantwortet gelassen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will unterdessen im Fall neuer großer Fluchtbewegungen verschärfte Grenzkontrollen durchführen lassen. Seehofer sagte der Zeitung Bild am Sonntag: „Wir werden alles daran setzen, um den unkontrollierten Zuzug von Migranten nach Europa zu verhindern.“ Deshalb würden die Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan und anderen Ländern der Region, wie Syrien und Irak sehr genau beobachtet. „Notfalls werden wir die Kontrollmaßnahmen an unsere Grenzen verschärfen. Nicht jeder, der in unser Land will, darf einreisen."

Sieben Afghanen sind nach den Evakuierungsflügen der Bundeswehr aus Kabul in Deutschland bei Kontrollen den Sicherheitsbehörden aufgefallen. Einer sitzt in Haft, zwei befinden sich noch in der Obhut der Polizei am Flughafen. „Drei hatten gefälschte Dokumente dabei und vier waren schon einmal als Straftäter von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Dabei handelte es sich um schwere Straftaten."