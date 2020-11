Umstrittener Waffenkauf : Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier tritt zurück

Aktualisiert am

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist zurückgetreten. Der wegen eines Waffenkaufs bei einem Händler mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene unter Druck stehende Caffier erklärte am Dienstag in Schwerin, wegen der Affäre nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt zu besitzen. Mit seinem Rücktritt wolle er auch seine Familie und sein Umfeld schützen.

Caffier amtierte seit 2006 als Landesinnenminister und war in der Landesregierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch Vizeministerpräsident. Schwesig hatte Caffier am Wochenende aufgefordert, die Umstände des Waffenkaufs genau aufzuklären. Am Montag gab der CDU-Politiker dazu eine umfassende Erklärung ab. Seinen Rücktritt begründete er auch damit, dass die vergangenen Tage eine „unerträgliche Belastung“ gewesen seien. Sein Landtagsmandat wolle er behalten.

„Auch ich habe Grenzen“, heißt es in Caffiers Erklärung. „Ich habe eine Waffe bei jemanden erworben, bei dem ich sie aus der heutigen Sicht nicht hätte erwerben dürfen. Aber: Nicht der Erwerb war ein Fehler, sondern mein Umgang damit. Dafür entschuldige ich mich.“

Es verletze ihn „zutiefst“ und sei für ihn eine „große Belastung“, dass in der Berichterstattung irgendeine Nähe zu rechten Kreisen suggeriert werde. Diesen Vorwurf könne er nur „in aller Schärfe zurückweisen“; es sei „schlicht absurd“, so Caffier, der „das Mediengeschäft“ dafür kritisierte, „erbarmungslos und leider allzu oft undifferenziert“ zu sein. „Ich muss erkennen, dass ich in dieser Situation nicht mehr die nötige Autorität besitze, um das Amt des Innenministers mit ganzer Kraft bis zum September 2021 ausüben zu können“, fügte Caffier hinzu.