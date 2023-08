Geteilte Macht in der AfD: Maximilian Krah (li.) und Tino Chrupalla auf dem Europaparteitag in Magdeburg Bild: Jens Gyarmaty

Langfristiger Erfolg setzt Ordnung voraus. Das hat die AfD längst verstanden, doch erst seit Kurzem hält sie diese Ordnung ein. Sie unterlässt Streit auf offener Bühne und trägt Zusammenhalt zur Schau. Manchen wundert das. Lange wurde die Partei als Chaostruppe verlacht, als Ansammlung von Freaks, die gegen Fremde waren und gewissermaßen logischerweise als Erstes die Andersdenkenden in den eigenen Reihen bekämpften. Frauke Petry gegen Bernd Lucke, Jörg Meuthen gegen Petry, Alice Weidel gegen Meu­then, Björn Höcke gegen den Rest der Welt. Damit ist vorläufig Schluss. Das hat vier Gründe.

Erstens hat das völkische Lager sich im vergangenen Jahr durchgesetzt. Diejenigen, die als gemäßigt galten, wurden vom Winde verweht. Das bedeutet: Sie sind noch da, aber weder geordnet noch inspiriert. Es reicht nun einmal nicht, Höcke und seine Leute abzulehnen, um sich durchzusetzen. Das zeigte sich kürzlich auf der Europaversammlung der AfD in Magdeburg.

Dort hatte der Höcke-Vertraute Maximilian Krah seine große Stunde. Er wollte sich zum Spitzenkandidaten für die Europawahl küren lassen. Andere waren dagegen. Aber kein Schwergewicht traute sich, Krah herauszufordern. Nur ein fast Unbekannter versuchte sein Glück. Krahs Gegner probierten es mit einer Nein-Stimmen-Kampagne. Es gab nämlich auch die Möglichkeit, für alle Kandidaten mit Nein zu stimmen. Doch auch das scheiterte. Wo sollte es schließlich hinführen? Krah siegte klar.

Es geht nicht nur um Deutungshoheit

Zweitens gibt es zwar auch unter den Radikalen Fehden. In der Partei sprechen sie von „Beutegemeinschaften“, so, als gingen Rudel von Wölfen gemeinsam auf die Jagd. Erbeutet werden sollen Deutungshoheit, aber auch Posten, Geld, Kontakte. Seit einigen Monaten versprechen die guten Umfragewerte für die AfD wachsende Beute. Je höher die Zahlen steigen, desto mehr könnte künftig zu holen sein.

Diese Aussicht diszipliniert viele, denen sonst schon längst der Kragen geplatzt wäre. Zum Beispiel waren vor allem westdeutsche AfD-Funktionäre genervt davon, dass Bundessprecher Tino Chrupalla, ein Sachse, die AfD in den vergangenen Monaten vor allem als Friedenspartei vermarkten wollte. Sie fanden, das Kernthema der AfD sei der Kampf gegen Migration. Die erhitzt die Gemüter an den AfD-Stammtischen im Taunus und in Schwaben, nicht die Selbstverteidigung der Ukraine in Russlands Angriffskrieg.

Chrupalla macht keinen Hehl daraus, dass er Deutschland gern aus der NATO herausführen würde. Dann prostete er auch noch ausgerechnet am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges den Russen zu, auf einer Feier in deren Botschaft in Berlin, zu der auch Gerhard Schröder kam. Die AfD hätte einen Riesenstreit führen können: Wie stehen wir zu Russland? Der Streit blieb aus, kleinere Streitchen klangen ab. Beute vor Launen, lautet die Devise.

Weidel ordnet dem Erfolg der Partei alles unter

Drittens haben die Bundessprecher der Partei sich die Arbeit aufgeteilt. Die Aufteilung entspricht ihren Persönlichkeiten, und sie nützt der Partei. Alice Weidel tritt auf als das Gesicht der AfD. Und das Gesicht kommt an. Der „Spiegel“ zeigte Weidel gerade als Lorelei, droben auf dem Felsen die Saiten einer Harfe zupfend, während unten im Rhein ein Boot betörter AfD-Wähler naht. Das rechtsextremistische Magazin „Compact“ entschied sich für eine Fotomontage, in der Weidel im weißen Neckholder-Bikini dem Betrachter mit einer ausgehöhlten Ananas zuprostet, Schirmchen, Früchte und Plastikstrohhalm dabei. Im Hintergrund ein undeutsch türkisblaues Meer. Die Titelzeile dazu lautet: „Der AfD-Sommer: Auf der blauen Welle ins Kanzleramt“.

Wen die Redaktion dort sieht, verkündet die Bildauswahl. Alice Weidel beeindruckt ihre Partei mit einer schneidigen Geschmeidigkeit, die deutsche Politikerinnen selten und Unternehmensberaterinnen häufig an den Tag legen. Weidel ist beides. Sie führt die Partei wie ein Start-up, disruptiv und streng, mit der obersten Priorität Wachstum. Dem ordnet Weidel alles unter, auch sich selbst. Als lesbische Frau schluckt sie die Tiraden gegen Homosexuelle herunter, als Wirtschaftskennerin die Phantasien von deutschem Wohlstand ohne EU. Sie stellte sich mit Höcke gut, den sie früher noch aus der Partei ausschließen wollte, und behandelt Chrupalla auf Augenhöhe, zumindest dort, wo er ihren Blick sucht.

Weidel intensivierte Nachwuchsförderung, Fortbildung und Vernetzung. Seit einiger Zeit treffen sich Bundesvorstand und Landesfürsten viermal im Jahr zur Klausur, um mehr schon frühzeitig zu klären. Auf der Europawahlversammlung wirbelte Weidel hinter den Kulissen. Ihr oberstes Ziel: Es sollte keinen offenen Streit geben. Und es gab keinen offenen Streit.

Wenn sich alle streiten, freut sich die AfD

Chrupalla dagegen übernimmt die Kärrnerarbeit. Er hält die Bundestagsfraktion zusammen, der er und Weidel vorsitzen. Dass Weidel mehr in der Öffentlichkeit steht, ist ihm ganz recht; nach Talkshows liegt er immer noch wach und sorgt sich, ob er etwas anderes gesagt hat, als er sagen wollte. Vor ein paar Tagen gab er ein Sommerinterview. Da deutete er an, dass er nicht ewig Parteivorsitzender bleiben wolle.

Das war für viele in seiner Partei nichts Neues. Manche mutmaßen, Chrupalla wollte für Russland arbeiten, „den Gerhard Schröder machen“, wie einer lästert. Ihm fehle der unbedingte Wille zur Macht. Den wiederum hat Höcke. Viele in der AfD vermuten, er werde nächstes Jahr nach dem Parteivorsitz greifen. Vielleicht als Ko-Chef neben Weidel. Wieder Arbeitsteilung.

Und viertens nützt der AfD, dass die anderen Parteien über sie streiten. Kürzlich sagte einer aus dem Bundesvorstand hinter vorgehaltener Hand, man brauche sich zurzeit nur zurückzulehnen. Alle Aufregung über die AfD helfe der AfD.