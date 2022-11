Allensbach-Umfrage : Nüchterner Blick auf China

Aktualisiert am

Blitzbesuch in Peking: Olaf Scholz bei Xi Jinping Bild: dpa

Die riskante Abhängigkeit Deutschlands von Russland, die durch den Ukrainekrieg Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in ihrer ganzen Problematik bewusst wurde, hat eine Debatte über Souveränität und Abhängigkeiten ausgelöst, die weit über die Sicherung der Energieversorgung hinausgeht. Im Fokus stehen die Wirtschaftsbeziehungen zu China, vor allem die Bedeutung des chinesischen Marktes für die deutsche Industrie.

In der öffentlichen Diskussion wird oft unterstellt, dass die Industrie einseitig auf die wirtschaftlichen Chancen in China blickt und die Risiken ausblendet. Regelmäßige Befragungen von Führungsspitzen aus Politik und Wirtschaft zeigen indes, dass die Besorgnis über die Abhängigkeit von China in der Wirtschaft seit Jahren zugenommen hat.