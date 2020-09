ARD-Deutschlandtrend : Mehrheit für Absage von Karnevalsfeiern

Die meisten Deutschen befürworten eine Absage von Karnevalsfeiern im Herbst und Frühjahr, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu halten. Das hat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergeben. 86 Prozent der Befragten gaben an, dass die Maßnahme in die richtige Richtung gehe. Für die repräsentative Erhebung wurden am Montag und Dienstag dieser Woche mehr als 1000 Wahlberechtigte in Deutschland befragt.

Zudem unterstützen jeweils zwei Drittel der Befragten (je 64 Prozent) die Einführung von Teilnehmerobergrenzen bei Privatfeiern oder auch die Absage von Weihnachtsmärkten in diesem Jahr. Im Osten fällt die Akzeptanz entsprechender Maßnahmen deutlich niedriger aus als im Westen: Eine Beschränkung der Gästezahlen bei Privatfeiern (46 Prozent) und die Schließung von Weihnachtsmärkten (49 Prozent) lehnt etwa die Hälfte der Ostdeutschen ab.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz?

Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz lehnt ein überwiegender Teil der Befragten ab. 55 Prozent der Befragten sprechen sich der Umfrage zufolge gegen eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz aus, 38 Prozent befürworten sie. Auch die Maskenpflicht im Schulunterricht lehnt eine Mehrheit (66 Prozent) ab; 31 Prozent sprechen sich für eine solche Maßnahme aus.

Die Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken, hat abgenommen. Nach 34 Prozent Mitte August sind aktuell 26 Prozent in Sorge, dass sie selbst oder Familienmitglieder sich mit dem Coronavirus anstecken könnten. 73 Prozent sind Anfang September weniger oder gar nicht besorgt, nach 66 Prozent vor knapp zwei Wochen.