Umfrage : Mehrheit der Bundesbürger wertet Rücktrittsankündigung Kemmerichs als positiv

Die Mehrheit der Bundesbürger begrüßt die Rücktrittsankündigung des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, der am Mittwoch mit den Stimmen der AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Dass der 54 Jahre alte Politiker sein Amt wieder zu Verfügung stellen will, finden 61 Prozent der Bundesbürger richtig, wie eine am Donnerstagabend veröffentlichte Blitzumfrage für den ARD-„Deutschlandtrend“ ergab. 24 Prozent halten diesen Schritt für falsch.

Kemmerich hatte am Donnerstag angekündigt, die Auflösung des Erfurter Landtags von seiner Fraktion beantragen zu lassen. Mit diesem Schritt und seinem Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten wolle er den Weg für Neuwahlen in Thüringen frei machen.

Das Thüringen-Debakel wirkte sich zum Teil deutlich auf die Meinung der Bundesbürger zu den Parteien aus. Für 60 Prozent der Befragten veränderte sich die Meinung zur Linkspartei nicht. 19 Prozent gaben an, ihre Meinung habe sich verschlechtert, für zehn Prozent hat sie sich verbessert. Die Meinung über die AfD änderte sich für 56 Prozent der Befragten nicht. 28 Prozent gaben an, ihre Meinung sei schlechter geworden, für acht Prozent verbesserte sie sich.

Die Meinung über die SPD änderte sich für 61 Prozent der Befragten nicht, für 23 Prozent verschlechterte und für sieben Prozent verbesserte sie sich. Die Meinung über die Grünen blieb bei 63 Prozent der Befragten gleich, für 19 Prozent verschlechterte und für sieben Prozent verbesserte sie sich.

Am deutlichsten änderte sich die Meinung über CDU und FDP. Zwar gaben 46 Prozent der Befragten an, ihre Meinung zur CDU habe sich nicht geändert. Bei 41 Prozent jedoch verschlechterte sie sich, nur bei vier Prozent war sie besser. Die FDP kam im Stimmungsbild der Parteien am schlechtesten weg: 44 Prozent der Befragten gaben an, ihre Meinung über die Liberalen habe sich eher verschlechtert. Für 43 Prozent machten die Geschehnisse in Thüringen keinen Unterschied, für vier Prozent stand die FDP danach besser da.

Dass führende Bundespolitiker nach dem Thüringen-Debakel ihre Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD bekräftigten, kam bei den Befragten mehrheitlich gut an: 58 Prozent hielten dies für richtig, 17 Prozent für falsch. 22 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass die Parteien von Fall zu Fall über eine Zusammenarbeit mit der AfD entscheiden sollten.

Das Institut Infratest dimap befragte am Donnerstag, einen Tag nach der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten, 1007 Wahlberechtigte in ganz Deutschland. Der Fehlerbereich wurde mit plus/minus 1,4 bis 3,1 Prozentpunkte angegeben.

Nach Kemmerichs Wahl hatten das Präsidium der CDU und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Neuwahlen gefordert. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer konnte sich in einer stundenlangen nächtlichen Krisensitzung mit der Thüringer CDU aber nicht durchsetzen. Zunächst will die Landes-CDU nach ihren Worten mit den bestehenden Mehrheitsverhältnissen im Landtag einen Weg aus der Krise suchen.