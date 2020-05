Umfrage : Jeder fünfte Wähler glaubt an Corona-Täuschungen

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, in Sozialen Medien wie Youtube, Facebook oder in Blogs, aber auch in Messenger-Diensten wie Telegram und WhatsApp in den vergangenen Wochen Nachrichten und Kommentare über Corona wahrgenommen zu haben. Jeder Zehnte hat diese Inhalte auch intensiv geteilt. Am aktivsten teilen AfD-Anhänger Social-Media-Posts mit dem Thema Corona (19 Prozent), selten aktiv sind Anhänger der Grünen (drei Prozent). Im Lager der Linkspartei und der AfD werden Nachrichten auf Social Media zum Thema Corona am stärksten wahrgenommen (Linke 72 Prozent, AfD 67 Prozent).

Für die Umfrage wurden zwischen dem 18. und 22. Mai 1012 Wahlberechtigte im Alter von über 18 Jahre befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozent.