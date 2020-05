Umfrage : AfD rutscht weiter ab

Aktualisiert am

Seit Februar haben die Rechtspopulisten rund fünf Prozentpunkte bei den Sonntagsumfragen verloren. Einen großen Anteil daran dürften die parteiinternen Streitigkeiten in der AfD haben.

Die AfD verliert weiter in der Wählergunst. Bild: dpa

Die AfD verliert inmitten parteiinterner Streitigkeiten weiter in der Wählergunst. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ verliert die Alternative für Deutschland die zweite Woche in Folge einen Punkt und kommt nun auf 10 Prozent. Seit Februar haben die Rechtspopulisten damit rund fünf Prozentpunkte verloren. Die AfD hat mit dem Ausschluss ihres Bundesvorstandsmitglied Andreas Kalbitz für Schlagzeilen gesorgt.

Die Union verliert ebenfalls einen Punkt, bleibt aber mit 38 Prozent klar stärkste Kraft. Die Grünen kommen in dieser Woche auf 15 Prozent (+1) und nähern sich damit wieder der SPD an, die bei 16 Prozent verharrt. Die FDP steigert sich um einen Punkt auf 7 Prozent, die Linken bleiben unverändert bei 8 Prozent.

Kantar hatte vom 14. bis 19. Mai insgesamt 1914 Menschen befragt. Die Frage lautete: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?“