Sigmar Gabriel : Ratgeber von der Ersatzbank

Wer am Sonntagabend nach jener schicksalhaften Wahl „Anne Will“ schaute, der konnte sich im falschen Zeitalter wähnen: Nicht jemand aus der aktuellen, abgestraften Führungsriege der SPD analysierte dort das Wahldebakel der Sozialdemokraten, sondern: Sigmar Gabriel. Ausgerechnet, dürfte mancher Genosse vor dem Fernseher hinzugefügt haben. Es sei bezeichnend für den Zustand der Partei (und ihre Wahrnehmung in den Medien), dass an einem so historischen Abend, an dem die SPD nach 73 Jahren ihre letzte Bastion Bremen verliert und bei der Europawahl ins Bodenlose stürzt, kein Vertreter aus der amtierenden Parteispitze in die Sendung eingeladen worden sei, sagte am Sonntagabend mancher aus der SPD. Andere entgegneten, es sei noch viel schlimmer, dass ausgerechnet Gabriel jetzt gute Ratschläge von der Seitenlinie gebe.

Dass Gabriel jetzt den Rücktritt von Andrea Nahles fordere, sei wie wenn „Lothar Matthäus die Leistungen der heutigen Nationalmannschaft kommentiert“, sagte die „Spiegel“-Journalistin Melanie Amman, selbst Gast bei „Anne Will“. Damit dürfte sie die Empfindungen vieler Genossen auf den Punkt gebracht haben. Noch immer polarisiert in der SPD kaum jemand so wie Gabriel, den selbst seine Gegner für das vielleicht größte politische Talent in der Partei halten. Ihm hat die SPD nach Jahren des Taumelns von Schröder zu Müntefering, Platzeck und Beck, Steinmeier und wieder Müntefering zumindest eine längere Phase relativer Stabilität zu verdanken. Gleichzeitig aber machen viele Genossen seinen Hang zu erratischen Zick-Zack-Kursen und populistischen Zuspitzungen wesentlich mit für den Niedergang verantwortlich.

Schon lange gehen Gabriels gute Ratschläge aus dem Off vielen Genossen gehörig auf die Nerven. Man wisse schon selbst um die schlechte Lage und brauche für diese Analyse keinen ehemaligen Parteivorsitzenden, der noch dazu regelmäßig die amtierende Parteiführung angehe, heißt es im großen Lager der Gabriel-Gegner. Oder hatte Gabriel alles doch ganz anders gemeint? „Alles und alle gehören auf den Prüfstand“, hatte der frühere SPD-Vorsitzende am Sonntag in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ erklärt, und: In Berlin müssten jetzt „diejenigen Verantwortung übernehmen, die den heutigen personellen und politischen Zustand in der SPD bewusst herbei geführt haben“. Bei „Anne Will“ relativierte er das Zitat am Abend aber scheinbar wieder. Er habe „gar keine personellen Konsequenzen gefordert“, sagte er in der Sendung. Darüber müssten jetzt „andere entscheiden“; er selber wolle „mit diesem Theater nichts mehr zu tun haben“.

Die Vorsitzende anschießen von der Seitenlinie

Die meisten in der SPD dürften indes davon ausgehen, dass Gabriel es sehr wohl genau so gemeint hat. Seit das Nahles-Lager, dem er sich schon immer in herzlicher Abneigung verbunden fühlt, ihn nach der Bundestagswahl 2017 zum Außenminister a.D. und zum einfachen Bundestagsabgeordneten degradierte, lässt er in der Öffentlichkeit keinen Zweifel daran, wen er für den Niedergang der Partei maßgeblich verantwortlich macht (alle nach ihm) und wen nicht (sich selbst). Immer wieder kritisiert er Nahles seither unzweideutig in Interviews (etwa bei der Grundrente), manchmal sekundiert von seinem alten Vertrauten Gerhard Schröder, der Nahles im Februar wegen ihrer flapsigen Ausdrucksweise „Amateurfehler“ vorwarf und ein Gabriel-Comeback empfahl. Bei allen Zweifeln, die viele in der SPD tatsächlich an Nahles und ihrer Amtsführung hegen, wurde das als schlechter Stil zweier gekränkter Alphatiere empfunden, der die Lage der Partei nur schlimmer statt besser mache.