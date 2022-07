Ukrainischer Botschafter : Wie Andrij Melnyk auf seine Abberufung reagiert

Früher als erwartet hat der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, Andrij Melnyk am Samstag von seinem Amt als Botschafter in Deutschland abberufen. Melnyk war nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zum bekanntesten ausländischen Diplomaten in Deutschland geworden. Wegen seiner oft scharfen Kritik an Berlin und seinen Forderungen nach Waffenlieferungen war er als „Nervensäge“ gefürchtet. Unlängst geriet er durch ein Interview mit Aussagen über den einstigen ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera in die Kritik. Anfang der vergangenen Woche wurde berichtet, Melnyk solle abgelöst werden.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Selenskyj bemühte sich, den Vorgang nicht an die große Glocke zu hängen. Am Samstagnachmittag erschienen auf der Internetseite der Präsidentenkanzlei in Kiew mehrere Dekrete. Wie zumeist üblich, waren sie kurz und ohne inhaltliche Begründungen. „Ich habe heute Dekrete über die Entlassung einiger Botschafter unterzeichnet. Diese Frage der Rotation ist ein üblicher Teil der diplomatischen Praxis“, sagte Selenskyj später in einer Videobotschaft. „Für die Tschechische Republik, Deutschland, Ungarn, Norwegen und Indien werden neue Vertreter der Ukraine ernannt“, erklärte Selenskyj. Die Liste der Kandidaten werde vom Außenministerium vorbereitet.

Alle fünf Botschafter waren überdurchschnittlich lange im Amt gewesen, mindestens seit 2017, Melnyk sogar seit 2015. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin teilte mit: „Gegenüber dem Amt wurde eine Abberufung des Botschafters bislang nicht notifiziert.“

Eine Geste an Polen?

In Kiew wurde spekuliert, die frühe Abberufung sei auch eine Geste an Polen, mit dem die Ukraine seit dem Kriegsausbruch eine besonders enge Partnerschaft pflegt. Schließlich sind Figuren wie Bandera zwischen beiden Ländern ein Reizthema: Ukrainische Nationalisten hatten während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher Besatzung Zehntausende polnische Zivilisten und außerdem Juden ermordet. Melnyk hatte gesagt, Bandera könne nicht als „Massenmörder“ bezeichnet werden, weil er in der fraglichen Zeit selbst im KZ Sachsenhausen inhaftiert war. Der polnische Gedenktag für das größte Massaker an Zivilisten in der Region Wolhynien fällt auf den 11. Juli. Zu diesem Tag will sich auch Polens Präsident Andrzej Duda äußern.

Offenbar soll der 46 Jahre alte Melnyk nach seiner Rückkehr in Kiew einer von dann drei stellvertretenden Außenministern werden; mit welcher Zuständigkeit, ist noch unklar. Das letzte Wort bei solchen außenpolitisch relevanten Ernennungen hat der Präsident.

Melnyk sagte der F.A.Z. am Sonntag, seine Amtszeit werde formell „vermutlich in wenigen Wochen zu Ende gehen“. Dann würden er und seine Familie – die Melnyks haben zwei Kinder – in die Ukraine ausreisen. „Deutschland bleibt in unseren Herzen“, sagte Melnyk, „der Abschied fällt uns schwer. Ich war zweimal in Deutschland auf Posten, ich habe eine sehr enge Beziehung zu diesem Land, die streckenweise auch eine Art Hassliebe war.“

Zuletzt selbstkritisch

In seiner Zeit als Botschafter, also etwa seit Beginn des von Russland gesteuerten Krieges in der Ostukraine, habe er „andere Jobangebote abgelehnt“, um seine Mission in Deutschland weiterführen zu können. Zuletzt hatte er Verständnis für Kritik an seiner Person geübt: „Wir sind alle Menschen, und man macht Fehler. Man versucht auch, diese Fehler zu korrigieren und aus ihnen zu lernen“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. Der „Zeit“ sagte Melnyk, er habe in diesem Krieg abends, wenn er die Nachrichten aus der Ukraine gelesen habe, „fast jeden Tag geweint“.

Die Vizepräsidentin des Bundestages Katrin Göring-Eckardt zollte dem Diplomaten Respekt. „Andrij Melnyk hat sich mit voller Kraft für sein Land eingesetzt. Er ist eine unüberhörbare und unermüdliche Stimme für eine freie Ukraine“, erklärte die Grünen-Politikerin. Sie kritisierte zugleich Melnyks Aussagen zu Bandera. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte über Melnyk: „Er hat versucht, uns die Augen zu öffnen und uns wachzurütteln.“ Für seinen Druck, „damit wir endlich Tempo bei der Unterstützung der Ukraine machen, muss man ihm dankbar sein“.

Mehr zum Thema 1/

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter erinnerte daran, dass Melnyk bereits vor dem Angriff im Februar auf die russische Bedrohung hingewiesen habe. Sein „nicht immer diplomatischer Ton“ sei „angesichts der unfassbaren Kriegsverbrechen und des Leids für das ukrainische Volk mehr als verständlich“ gewesen.