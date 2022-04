So sollen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland verteilt werden

Beschlussvorlage der MPK : So sollen ukrainische Flüchtlinge in Deutschland verteilt werden

Bund und Länder wollen eine „zügige und gerechte“ Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland ermöglichen. Diese soll zwar nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen, allerdings sollen besondere Belastungen einzelner Länder ausgeglichen werden. Das geht aus dem Beschlussvorschlag für das Treffen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag hervor. Dort heißt es zur Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine: „Der Bund ist für die Koordinierung zuständig und informiert die betreffenden Länder jeweils über die anstehenden Verteilungen.“ Die Länder würden sich „solidarisch zeigen“, um diejenigen Länder zu unterstützen, in denen besonders viele Geflüchtete Zuflucht gefunden haben.

Diese Formulierung dürfte auf Widerstand aus Ländern zielen, in denen bereits besonders viele Flüchtlinge angekommen sind. Das gilt vor allem für Berlin, das schon angekündigt hat, wegen der großen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht mehr uneingeschränkt nach dem Königsteiner Schlüssel vorzugehen. Dieser regelt die Verteilung von Flüchtlingen auf die Länder nach Bevölkerungszahl und Steueraufkommen. Weiter heißt es in dem Beschluss, die Bundesregierung wird sich auf europäischer Ebene weiterhin für die Solidarität der Mitgliedstaaten bei der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten einsetzen.

Länder: Bund soll Kosten für Unterbringung Geflüchteter übernehmen

Ist der Beschluss über die Verteilung der Flüchtlinge in der Vorlage – Stand Mittwochabend – nicht mehr in Klammern gesetzt, sodass Einigkeit unterstellt werden kann, gilt das nicht für die Finanzfragen. So halten die Länder an ihrer Forderung fest, dass der Bund hundert Prozent der Kosten für die Unterbringung jener Geflüchteten übernimmt, die Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (Hartz IV) beziehen. Der Bund war in jüngster Zeit zurückhaltend gegenüber dieser Forderung und pochte auf einen geringeren Anteil.

Ebenfalls noch keine Einigkeit besteht offenbar darüber, ob sich der Bund pauschal an den Kosten beteiligt, die den Ländern entstehen (und schon entstanden sind), bevor Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II gezahlt wurden und inwieweit besondere regionale Belastungen berücksichtigt werden. Letzteres war der Fall, als Bayern besondere Belastungen durch die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 entstanden war. Bund und Länder wollen bald Klarheit darüber herstellen, wie auch jenseits der aus der Ukraine kommenden Menschen die Kosten für Flüchtlinge und Asylsuchende zwischen Bund und Ländern künftig aufgeteilt werden.

Da Flüchtlinge aus der Ukraine von Anfang an in Deutschland arbeiten dürfen, wollen Bund und Länder es ihnen erleichtern, eine Stelle zu finden. Im Beschlussvorschlag heißt es dazu, um eine „zügige“ Vermittlung in Arbeitsplätze zu ermöglichen, die den Qualifikationen der Arbeitssuchenden entsprächen, solle bei nicht-reglementierten Berufen eine Selbsteinschätzung der Geflüchteten zu ihren beruflichen Qualifikationen ausreichen. So hatten es die Bundesregierung und die maßgeblichen Dachverbände der Wirtschaft vereinbart. Bei reglementierten Berufen wollen sich Bund und Länder für eine schnelle und einheitliche Anerkennung von ukrainischen Berufs- und Bildungsabschlüssen einsetzen.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine spielt die Corona-Pandemie, die in den zurückliegenden zwei Jahren im Zentrum der Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz stand, dort kaum noch eine Rolle. In der aktuellen Beschlussvorlage wird sie nur noch im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine erwähnt, denen schnelle und unbürokratische Impfangebote gemacht werden sollen.