Die Ärztin Tatjana Malinin stammt aus der Ukraine und arbeitet nun in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster. Dabei begegnet sie immer wieder medizinisch außergewöhnlichen Fällen.

Sie versuche, sich emotional nicht zu sehr auf die Patienten einzulassen, sagt Tatjana Malinin. „Sonst könnte ich nicht mehr arbeiten.“ Die Ärztin sitzt am Schreibtisch in einem großen, hellen Zimmer, hinter ihr ein Schrank voller Medikamente. Der Blick aus dem Fenster geht auf frühere Kasernengebäude, in denen nun Asylbewerber untergebracht sind. Malinin arbeitet in der Erstaufnahmeeinrichtung im schleswig-holsteinischen Neumünster. Sie untersucht neu ankommende Flüchtlinge und Asylbewerber – und trifft dabei immer wieder auch auf ukrainische Landsleute.

Sie sagt: „Alle sind dankbar.“ Einige der Menschen hätten noch nie zuvor ei­nen Arzt gesehen. Auch sei die Arbeit medizinisch sehr interessant. Wo sonst habe man als Arzt so viele außergewöhnliche Fälle, etwa Krankheiten, die an­sonsten in Deutschland kaum vorkämen. Wo sonst lerne man so viel. Etwa über die Sprachen und Kulturen der Menschen und über ihre Geschichten. Allerdings seien diese oft traurig.

Malinin gegenüber nimmt an diesem Tag eine Familie aus Afghanistan Platz, Mutter, Vater und ein erwachsener Sohn. Die Ärztin misst Blutdruck und Temperatur, fragt nach chronischen Krankheiten. Der Vater hat keine, Mutter und Sohn schon, unter anderem Diabetes, und auch der Blutdruck ist hoch. „Haben Sie während der Flucht ihre Medikamente eingenommen?“, fragt Malinin.

In Italien war das Essen schlecht

Die Familie kam erst am Vorabend in Deutschland an. Zuvor lebten die drei mehr als ein Jahr in Italien, als anerkannte Flüchtlinge. Dort sei das Leben schlecht gewesen, sagt der Mann, kaum ärztliche Versorgung, zudem schlechte Verpflegung. Allerdings wird die Familie womöglich nicht in Deutschland bleiben können. Auch wenn die Regeln häufig nicht zur Anwendung kommen: Gemäß dem Dublin-Abkommen ist dasjenige EU-Land für Asylbewerber zuständig, dessen Boden sie zuerst betreten ha­ben.

Das weiß auch Tatjana Malinin. „Die Chancen zu bleiben stehen vielleicht nicht gut“, sagt sie. „Aber medizinisch werden sie gut behandelt.“ Fachlich mache es für sie natürlich keinen Unterschied, ob sie Menschen aus der Ukraine oder aus anderen Ländern behandle. In den Neunzigerjahren waren in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster Balkan-Flüchtlinge untergebracht, 2015/ 2016 kamen viele Menschen aus dem arabischen Raum. Nun sind es ukrainische Flüchtlinge, auch wenn die meist rasch weiterverteilt werden, und wiederum viele Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan.

Viele Asylsuchende kommen mit Be­schwerden, manche mit Verletzungen und Traumata. Bei der Erstuntersuchung gibt es für neu ankommende Asylbewerber ein medizinisches Gespräch, erste Impfungen und einen Termin beim Röntgen, um Tuberkulose auszuschließen. Oft erzählten die Leute beim ersten Treffen nicht viel, sagt Malinin. „Nach seelischen Problemen frage ich erst gar nicht. Aus Erfahrung weiß ich, die geben erst einmal ohnehin keine ehrliche Antwort.“ Erst bei weiteren Treffen öffneten sich die Menschen. Manche muss sie herbitten, sie wollten den Arzt nicht mir ihren Problemen belasten, andere kämen dann immer wieder ohne Grund, sagt Malinin.