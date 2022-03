Ukrainekrieg und Corona : Wie lange hält der Koalitionsfrieden?

In der Reaktion auf den Krieg ist die Koalition bisher einig. Das ist erstaunlich, verglichen etwa mit dem Start der rot-grünen Koalition in den Neunzigern. Doch zeigen sich nun anderswo Risse.

Keine Bundesregierung hatte kurz nach ihrem Amtsantritt eine solche Herausforderung zu bewältigen wie die jetzige. Zwar begann die vorige Kanzlerschaft eines Sozialdemokraten auch mit einem Krieg.

Aber der Waffengang auf dem Balkan 1998 und 1999, mit dem die von Gerhard Schröder geführte rot-grüne Koalition vom Tag der Kanzlerwahl an zu tun hatte, ist mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hinsichtlich der Dimension und der Bedrohung des Friedens in Europa nicht zu vergleichen.

Gemessen daran herrscht ganz bemerkenswerte Ruhe in der Ampel. Gab es damals schon in der Startzeit schwerste Verwerfungen zwischen Schröder und dem SPD-Vorsitzenden Lafontaine, die bald zum Bruch zwischen beiden führte, und einen Streit in den Reihen des grünen Koalitionspartners über die deutsche Teilnahme am Kosovokrieg, der fast zum Auseinanderfallen der Koalition geführt hätte, so ist bislang nichts von diesem Ausmaß im rot-grün-gelben Bündnis von Olaf Scholz zu beobachten.

Heute ist alles anders

Wie ist das zu erklären? Nach der Bundestagswahl, als Wladimir Putin längst seinen Angriff auf die Ukraine plante, jubelten vor allem SPD und Grüne über die vielen jungen Mitglieder in ihren Fraktionen. Die einen dürften mit Freude, die anderen mit einer gewissen Sorge auf eine Erstarkung der linken Flügel geschaut haben.

An der Spitze der größten, der sozialdemokratischen Fraktion steht weiterhin Rolf Mützenich, ein entschieden linker Außenpolitiker. Nicht gerade ideale Voraussetzungen, um gut zwei Monate nach der Kanzlerwahl ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr zu verkünden, die Lieferung von Waffen in ein Kriegsgebiet oder auch den Bau der vor allem von vielen Grünen nicht gewollten Flüssiggas-Terminals an der deutschen Küste.

Hätte man im Oktober einem jungen Parlamentsneuling von SPD und Grünen (aber auch manchem Altgedienten aus anderen Parteien) gesagt, dass er zu diesen Ankündigungen des Kanzlers an einem Sonntagmorgen auch noch im Stehen klatschen würde, wäre Kopfschütteln wohl die harmloseste Reaktion gewesen. Dass dann noch ein grüner Wirtschaftsminister nach Qatar fliegt, um den einen autoritären Staat als Energielieferanten gegen einen anderen, ebenfalls autoritären auszutauschen, hätte unter anderen Umständen schon für einen Sonderparteitag reichen müssen, der – wie 1999 derjenige der Grünen – das Regierungsbündnis infrage stellt.

Dass das nicht geschieht, dass nicht einmal eine ernst zu nehmende Menge kritischer Töne von gewichtigen Politikern aus dem Regierungslager laut wird, dürfte an dem Schock und der Fassungslosigkeit liegen, die die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine nach wie vor auslösen.

Der Traum vom ewigen Frieden war nur ein Traum

Nicht allein wegen des unmittelbaren Leids, sondern auch wegen der mit jeder russischen Rakete wachsenden Erkenntnis, dass der Traum vom ewigen Frieden in Europa nur ein Traum war.

Doch irgendwann gewöhnt der Mensch sich an die größten Krisen. Dann wird im politischen Berlin der Alltag wieder Stück für Stück einziehen. Schon kurz nach Scholz’ Regierungserklärung wurde bei den Grünen darauf hingewiesen, dass Sicherheit nicht nur militärischer Natur sei. Jetzt geht es darum, wie die 100 Milliarden aufgeteilt werden, wie viel Geld in die Aufrüstung gesteckt wird, wie viel in nichtmilitärische Sicherheit. Wie kontrovers diese Debatte verläuft, wird sicher auch daran liegen, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht und ob er gar über diese hinausgreift. Aber am Ende gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die uralte Weisheit „all politics is local“ doch wieder zur Geltung kommt. Dann dürfte die Rüstungspolitik zum Streitgegenstand auch innerhalb der Koalition werden.

Geschick oder Kaltschnäuzigkeit?

Einer Koalition, deren Zusammenhalt auf einem anderen Feld, dem derzeit zweitwichtigsten der Bundespolitik, ohnehin längst gefährdet ist. Ob man es nun als Geschick oder als Kaltschnäuzigkeit bezeichnet: Die Ausrichtung der Reform des Infektionsschutzgesetzes an den Interessen der FDP, also des kleinsten der drei Regierungspartner, ist erstaunlich.

Dass die Maßnahmen zur Abwehr der Pandemie trotz hoher Infektionszahlen auf ein Minimum reduziert wurden, hat in den Reihen von SPD und Grünen für erhebliche Empörung gesorgt. Diese hätten gerne an vielen der bisherigen Beschränkungen festgehalten. Das gilt auch für die Länderchefs, die der neuen Regelung nur mit lautem Zähneknirschen zugestimmt haben. Keiner von ihnen kommt von der FDP.

Scholz hat auf dem Weg ins Kanzleramt manchen Erfolg errungen: seine Kandidatur, sein Wahlkampf, die reibungslosen Koalitionsverhandlungen, anschließend die 100-Milliarden-Euro-Rede. Noch schwerer, als die Macht zu gewinnen, ist es jedoch, sie zu bewahren und den eigenen Kurs auf Dauer durchzu­setzen.