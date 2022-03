Scholz in Jerusalem : Warum Israel den Krieg nicht beim Namen nennt

In Zeiten des Krieges in Europa hat sich Olaf Scholz einen Tag genommen, um das zu tun, was ein deutscher Regierungschef normalerweise kurz nach dem Amtsantritt zu tun pflegt – Israel einen Besuch abstatten. „Es war mir ein persönliches Anliegen, möglichst früh Israel zu besuchen“, sagte der Kanzler am Mittwoch in Jerusalem. Ursprünglich wollte er drei Tage in der Region verbringen, neben Israel die Palästinensergebiete und Jordanien besuchen. Das war die Planung vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Bis kurz vor dem Abflug am Dienstagabend war ungewiss, ob die Reise überhaupt stattfinden würde. Doch Scholz beharrte darauf, sich wenigstens einen Tag Zeit zu nehmen – trotz der Weltkrise.

Am Morgen besuchte der Kanzler die Gedenkstätte Yad Vashem. Dort traf er Ministerpräsident Naftali Bennett. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Museum der Holocaust-Gedenkstätte nahm Scholz in der Halle der Erinnerung an einer Gedenkzeremonie für die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden teil. In der Halle sind auf dem Boden die Namen von 22 Orten der Judenvernichtung eingelassen. Darunter das ukrainische Babyn Jar, wo Ende September 1941 etwa 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder bei einem Massaker binnen 48 Stunden ermordet wurden. Am Dienstag wurde die Gedenkstätte Babyn Jar bei Kiew beschädigt, als die russischen Streitkräfte einen nahe gelegenen Fernsehturm beschossen.

Scholz legte in Yad Vashem einen Kranz mit gelben und roten Blumen auf der Steinplatte in der Halle nieder, unter der die Asche von Opfern der Vernichtungslager begraben ist. Nach der Zeremonie trug sich der Kanzler in das Gästebuch der Gedenkstätte ein. „Das Menschheitsverbrechen der Schoah ließ die Welt in den Abgrund blicken. Der Massenmord an den Juden ging von Deutschland aus. Er wurde von Deutschen geplant und ausgeführt“, schrieb Scholz. Daraus erwachse einer jeden deutschen Regierung die immerwährende Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel und den Schutz jüdischen Lebens. Das millionenfache Leid und die Opfer werde man niemals vergessen.

Natürlich stand auch dieser Besuch im Zeichen des Krieges. Auf der Pressekonferenz mit Bennett schlug Scholz den Bogen von der Schoah zur aktuellen Situation. Zu der Verantwortung, die aus dem Massenmord an den europäischen Juden entstehe, gehöre es neben dem Einsatz für die Sicherheit Israels auch, für eine europäische Friedensordnung einzutreten, die Krieg ausschließe. Scholz nannte die Nachrichten über das Kriegsgeschehen in der Ukraine „schlimm“. Jeder Tag koste Menschenleben unter der Zivilbevölkerung und unter den Soldaten auf beiden Seiten – das gelte es so schnell wie möglich zu beenden.

Scholz weiß, dass der Krieg in der Ukraine noch schlimmer werden wird, dass noch mehr Bilder des Schrecken die Welt erreichen werden. Er machte deshalb auch klar, wo der Einsatz Deutschlands und des westlichen Bündnisses ende: „Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das gilt für die NATO. Das wäre in dieser Situation falsch.“ Das habe man klar so mit den Verbündeten entschieden. Die Sanktionen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten zeigten aber schon jetzt massive Wirkung. Das zeige, dass man „das richtige Handeln zwischen Entschlossenheit und Vorsicht“ gewählt habe.