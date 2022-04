Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Warum Berlin nicht gerne über Waffenlieferungen spricht

Die Bundesregierung schweigt am liebsten über Rüstungshilfen an Kiew – und nimmt damit eine Sonderrolle ein. Für das Verteidigungsministerium ist das unbequem.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) steht in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine unter Druck. Am Montag forderte der oppositionelle CSU-Vorsitzende Markus Söder ihren Rücktritt. Auch aus der Ampelkoalition gab es Kritik. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour zeigt sich mit dem Stand der Rüstungshilfe unzufrieden, ohne allerdings Lambrecht namentlich zu nennen.

Für die Unzufriedenheit mit der deutschen Waffenhilfe lassen sich mehrere Gründe geltend machen. Da ist zunächst die Verteidigungsministerin selbst, die zumindest unglücklich kommuniziert, vielleicht sogar handelt. Vor dem Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine hatte sie einen unglücklichen Ton gesetzt, als sie stolz die Lieferung von 5000 Schutzhelmen verkündete. Kiew hatte diese Ausrüstungsteile zwar angefragt. Doch Lambrechts Ankündigung, die der Beweis unverbrüchlicher Solidarität Deutschlands mit der Ukraine sein sollte, wirkte hohl und deplatziert in einer Lage, in der andere westliche Länder schon viel ­substanziellere Rüstungshilfspakete schnür­ten.

Hinzu kommt, dass die deutsche militärische Hilfspraxis für die Ukraine sehr verschwiegen erfolgt. Das sorgt für alle Arten von Kritik und Kommentare. Lambrecht rechtfertigt die vagen Auskünfte über Rüstungshilfen stets mit zwei Argumenten. Erstens gefährdeten konkretere Angaben die Sicherheit der Transporteure während der Anlieferung der Waffen, zu denen bisher vor allem Panzerfäuste und Flugabwehrraketen gehörten. Zweitens habe die Ukraine selbst darum gebeten, möglichst Stillschweigen über gelieferte Ausrüstung zu bewahren, um die russischen Aggressoren nicht mit Informationen über das Arsenal der ukrainischen Verteidiger auszustatten.

Diese Zurückhaltung erstreckt sich mittlerweile auch auf längst gelieferte Waffen, Munitionsbestände und militärische Ausrüstung. Eine Liste der Lieferungen existiert, wird nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium jedoch lediglich in der Geheimschutzstelle des Bundestags den Abgeordneten zur Einsicht freigegeben. Es heißt, diese Beschränkungen seien auf Wunsch des Bundeskanzleramts verfügt worden.

Für die deutsche Verteidigungsministerin ist das unbequem. Denn andere Staaten gehen weit weniger diskret mit ihrer Militärhilfe um. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien sprechen offen über ihre Hilfsangebote, auch viele europäische Länder geben freimütig Auskunft über Militärexporte an Kiew. Nur wenige Staaten, etwa Frankreich, verhalten sich ähnlich zurückhaltend wie Deutschland. Dabei bestehen zwischen den Lieferungen der auskunftsfreudigeren und zurückhaltenderen westlichen Staaten kaum Unterschiede. In beiden Fällen zählen dazu Panzerfäuste und Flugabwehrraketen, Gewehre und Munition, Schutzwesten und Helme.

Rechtfertigungsversuche nach Tonnage

Die deutsche Diskretion behindert alle Bemühungen, aus der ständigen Rechtfertigungsposition gegen vielfältige Kritik herauszukommen, in die die Verteidigungsministerin und ihr Haus geraten sind. Vor wenigen Tagen äußerte Lambrecht kühn, immerhin sei Deutschland mittlerweile der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine geworden. Da sie aber Einzelheiten schuldig blieb, musste ihr Haus anschließend Erläuterungen nachliefern. Solch eine Rangfolge sei ja immer wenig eindeutig, hieß es dann, je nachdem, welche Kriterien man anlege, also etwa den Wert der gelieferten Güter – oder ihr Gewicht. Die deutsche Spitzenstellung ergab sich demnach aus der Tonnage, nicht aus den Preisen der gelieferten Geräte.