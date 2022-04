Sächsischer Ministerpräsident : Wie Michael Kretschmer das Vertrauen der Sachsen verspielte

Die schwarze Limousine biegt mit Schwung auf den Schlosshof, dann öffnet sich die Beifahrertür, und Michael Kretschmer federt heraus. „Hallo, Sie sind doch nicht alle wegen mir gekommen?“, ruft er in die Runde der zwei Dutzend Menschen, die ihn hier erwarten. Es sind ein paar Journalisten, aber vor allem Leute vom Heimatverein Königsbrück, dem Kretschmer im Herbst den „Sächsischen Bürgerpreis“ verliehen und einen persönlichen Besuch versprochen hat. Die Pandemie hat das Treffen verzögert, doch jetzt ist es einer der ersten Termine seit Langem, die Kretschmer wieder in Präsenz wahrnimmt. Und anders als noch vor ein paar Monaten, als er praktisch an jedem Ort, an dem er dienstlich auftauchte, mit Pfiffen und Gebrüll empfangen wurde, ist es hier beinahe himmlisch ruhig.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Vereinschef Peter Sonntag führt den Ministerpräsidenten ins Kamelienhaus. Zu dieser Jahreszeit stehen die Pflanzen aus Fernost in voller Blüte. Mehr als 200 Jahre alt sind die größten der weiß, rot und gelb blühenden Büsche, um die sich der Verein kümmert. In der Blütezeit kommen an Wochenenden bis zu 5000 Besucher. Zwei Schülerinnen, die Sonntag als „unsere Kameliendamen“ vorstellt, erläutern Kretschmer alle Details zur Pflege, schließlich bekommt er ein leuchtend rot blühendes Exemplar der Sorte Althaeiflora mit nach Hause. Er habe keinen grünen Daumen, sagt der CDU-Politiker. Er ist ja auch kein Gärtner. Seit 2017 ist es vielmehr sein Job, vier Millionen Sachsen zu regieren, und das gilt als eine der schwierigsten Aufgaben in der deutschen Politik.

Ende 2017 war Kretschmer als damals jüngster Regierungschef in Deutschland mit Bravour ins Amt gestartet. Mit seinen berühmt gewordenen Sachsengesprächen kam er gut an im Land und gewann 2019 nicht nur seinen Heimatwahlkreis Görlitz, den er bei der Bundestagswahl zwei Jahre zuvor an die AfD verloren hatte, sondern auch souverän die Landtagswahl. Mit der Koalition aus CDU, Grünen und SPD wollte er durchstarten, das Land modernisieren, den Menschen zeigen, dass sich jede Mühe lohnt und er ein Landesvater ist.

Doch es läuft nicht rund in der Regierungszentrale. CDU und AfD liegen in Umfragen neuerdings wieder Kopf an Kopf, und Kretschmers Beliebtheit, vor zwei Jahren auf Rekordniveau, ist im Keller. Gerade mal noch ein Drittel der Sachsen ist mit seiner Arbeit zufrieden.

Die Pandemie beraubte Kretschmer seiner Stärke

Die Umstände seit dem Jahr 2020 haben das Regieren nicht leichter gemacht. Die Pandemie beraubte Kretschmer seiner Stärke, der direkten Begegnung mit dem Volk. Stattdessen war er häufig online zu sehen, wo er eher unpopuläre Entscheidungen zu verkünden hatte. Und jetzt, da Corona irgendwie beherrschbar erscheint, kommt auch noch der russische Krieg in der Ukraine dazu. Wie schon in der Pandemie entstand zunächst der Eindruck, dass Kretschmer laviert, zu keiner klaren Haltung findet, kaum Orientierung bietet. Während anderen als „Russlandversteher“ geschmähten Politikern wie Matthias Platzeck die Erschütterung über Putins Aggression ins Gesicht geschrieben stand, bleibt von Kretschmers erster Reaktion vor allem in Erinnerung, dass er ausgerechnet jetzt für „Maß und Mitte“ im Umgang mit Russland plädierte.