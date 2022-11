Landkreise und Flüchtlinge : „Den nächsten Bus schicken wir weg“

Im ostthüringischen Greiz hat Landrätin Martina Schweinsburg einen Flüchtlingsaufnahmestopp verhängt. Und sie ist längst nicht die einzige in Deutschland. Seit wieder deutlich mehr Menschen nach Deutschland flüchten, geraten die Landkreise erheblich unter Druck. Um den Menschen das Nötigste zu geben, hatte die CDU-Politikerin Schweinsburg im Sommer Zelte aufstellen lassen. Darin: 72 karge Bettgestelle mit Matratzen, dicht an dicht. Doch für kalte Novembernächte taugen die Zelte nicht. Die feste Unterkunft ist längst überfüllt. Trotzdem kam vor zehn Tagen noch einmal ein Bus aus der zentralen Erstaufnahmestelle in Suhl, die ebenfalls aus allen Nähten platzt.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Der Landkreis hat in diesem Jahr bisher so viele Flüchtlinge aufgenommen wie noch nie. 2016, im Jahr des Höhepunkts der sogenannten Flüchtlingskrise, kamen knapp tausend Asylbewerber nach Greiz. In diesem Jahr sind es jetzt schon 1650, Tendenz steigend. Das sei Anfang des Jahres überhaupt nicht abzusehen gewesen, sagt Schweinsburg. Keine fünfzig Asylbewerber hätten sie damals im Landkreis gehabt und Platz für afghanische Ortskräfte frei gehalten, der lange leer blieb.

Dann überfiel Russland die Ukraine, und wenige Tage später kamen auch in Greiz vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen an, die vor Putins Krieg flohen. Viele kamen direkt mit dem Auto oder mit Bussen, und sie übernachteten oft erst mal bei Verwandten oder Bekannten. Die Hilfsbereitschaft in der Region, erinnert sich Schweinsburg, sei „riesig“ gewesen. Doch jetzt kippt die Stimmung.

Binnen kürzester Zeit organisierte der Landkreis 390 Wohnungen bei Privatvermietern, darunter Wohnungsbaugesellschaften, denn der Kreis verfügt nur über zwei Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt 68 Plätzen. Ein Containerdorf mit achtzig Betten hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr wieder abbauen lassen, mangels Bedarf und weil die Pacht auslief. „Im Mai haben wir erstmals gemerkt, dass es eng werden wird“, sagt Schweinsburg. Gut 500 Flüchtlinge waren in Greiz angekommen, einen Monat später waren es bereits 800.

Brandbrief an die Landesregierung

Zusätzlich zu den Ukrainern kamen nun auf einmal auch wieder mehr Asylbewerber aus Syrien, Irak und Afghanistan. Nach dem Ende der durch Corona bedingten Reisebeschränkungen machten sie sich über die Balkanroute auf den Weg nach Deutschland. Inzwischen stellen sie schon wieder ein Viertel aller Flüchtlinge im Landkreis.

„Das Problem sind fehlende Unterkünfte“, sagt Schweinsburg. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erklärte zwar, dass es überall leere Wohnungen gebe. Doch abgesehen davon, dass viele davon unsaniert sind, kann der Landkreis nicht ohne Weiteres über sie verfügen. Er muss Wohnungen mieten, doch auch das wurde im Juli auf einmal schwierig. Mehrere private Vermieter begannen, ihre Verträge mit dem Landkreis zu kündigen. Das lag auch daran, dass zu dieser Zeit auf einmal Roma-Großfamilien auf die Kreise verteilt wurden. Sie kamen aus der Westukraine und waren wiederum aus anderen Bundesländern nach Thüringen weitergeleitet worden. Für die bis zu achtzig Mitglieder zählenden Familien waren jedoch kaum Wohnungen zu finden.

In dieser Zeit drohte die bis dahin große Hilfsbereitschaft zu kippen. Schweinsburg schrieb gemeinsam mit anderen Landräten aus Thüringen einen Brandbrief an die Landesregierung. „Unsere Kapazitäten sind aufgebraucht, wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, hieß es darin. Die Unterbringung der Flüchtlinge in Schulturnhallen werde „von der Bevölkerung zunehmend kritisch gesehen beziehungsweise auch nicht mehr akzeptiert“. Aus Erfurt kam die Antwort, dass das Problem bekannt sei, es aber keine kurzfristige Lösung gebe. Man müsse deshalb „beim bewährten System bleiben“.