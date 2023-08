Treffen in Dschidda : China nimmt an Ukrainekonferenz teil

Die Bundesregierung hofft auf Fortschritte bei der Anbahnung von möglichen Friedensgesprächen zur Beendigung des Ukrainekriegs. Vertreter von mehr als 30 Staaten hatten angekündigt, an diesem Wochenende an einem Treffen im saudischen Dschidda teilzunehmen. Sicherheitsberater und Diplomaten aus der Ukraine, den G-7-Staaten und zahlreichen Ländern des sogenannten globalen Südens wie Indien, Südafrika, Brasilien und anderen Staaten werden anwesend sein.

Am Freitag hieß es in Berlin zunächst aus Regierungskreisen, die Frage, ob China an dem Treffen teilnehmen werde, sei noch „unbeantwortet“. Später am Tag kündigte China dann die Teilnahme seines Sondergesandten für Eurasische Angelegenheiten, Li Hui, an der Konferenz an. Die Volksrepublik sei Willens, an den internationalen Bemühungen für eine politische Lösung mitzuarbeiten, erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin.

Bei dem vorangegangenen Treffen im Juni in Kopenhagen hatte China noch aus terminlichen Gründen abgesagt. Über die Ergebnisse war im Nachhinein wenig bekannt geworden. Kiew teilte mit, man habe über den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selen­skyj ausführlich informiert. Der Plan sieht den vollständigen Rückzug russischer Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet vor

Vorbereitung für Friedensvereinbarung

Das Treffen in Dschidda wird in Berlin als Vorbereitung von weiteren Schritten in Richtung möglicher Friedensvereinbarungen zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine angesehen. Die Einbindung zahlreicher, vor allem aber großer und politisch einflussreicher Länder des Südens gilt als wichtig, um den Druck auf Russland zu erhöhen, den Krieg zu beenden. Viele dieser Staaten sind skeptisch angesichts des Vorgehens vor allem Europas und Amerikas gegen Russland.

Nun bemühen sich die Unterstützer der Ukraine darum, auch bei solchen Staaten um größtmögliche Unterstützung für die Ukraine zu werben und für Verständnis dafür, dass Russland zur Beendigung seines Angriffs bewegt werden soll. In Berlin hieß es dazu, man müsse behutsam vorgehen und den Ländern des Südens kein „Take it or leave it“-Angebot unterbreiten. Man sei Saudi-Arabien sehr dankbar, dass es das Treffen am Wochenende ausrichte.

Es wird als wichtig angesehen, dass dieses Mal ein Land des Südens Gastgeber ist, nachdem es beim vorigen Mal Dänemark war. Beim Treffen in Kopen­hagen Ende Juni war der Kreis noch deutlich kleiner gewesen, als er jetzt sein wird. Aus dem Süden waren Vertreter Südafrikas, Brasiliens, Indiens und Saudi-Arabiens anwesend. Damals war für die Bundesregierung der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, dabei. Er wird Berlin auch in Dschidda vertreten.

