Verhältnis zu Russland : Bis zuletzt hielt Steinmeier an Putin fest

Die Kritik war einhellig. Schließlich wurde Frank-Walter Steinmeier vom Präsidenten eines Landes brüskiert, dem er seine Solidarität ausdrücken wollte. Doch Wolodymyr Selenskij wollte das deutsche Staatsoberhaupt nicht sehen. Mit den Präsidenten Polens und der drei baltischen Staaten wollte der Bundespräsident am Mittwoch nach Kiew reisen, sie fuhren ohne ihn los.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Besonders die SPD reagierte hart auf die Ausladung ihres ehemaligen Parteipolitikers. Er erwarte, „dass sich ukrainische Repräsentanten an ein Mindestmaß diplomatischer Gepflogenheiten halten und sich nicht ungebührlich in die Innenpolitik unseres Landes einmischen“, sagte Fraktionschef Rolf Mützenich. Der Außenpolitiker Nils Schmid fand die Absage „mehr als ärgerlich“. Dass Kiew gleichzeitig Bundeskanzler Olaf Scholz einlade, sei „politisches Schmierentheater“. Kanzler gegen Bundespräsidenten auszuspielen, „das geht überhaupt nicht“. Scholz selbst blieb etwas zurückhaltender. Es wäre gut gewesen, Steinmeier zu empfangen, sagte er. Die Ausladung sei „etwas irritierend“, so der Bundeskanzler, der offenließ, ob er selbst noch nach Kiew reisen werde. Bedauerlich fand auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Absage. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU sprach von einem „diplomatischen Affront“.

Warum aber ist Steinmeier so schlecht gelitten in Kiew? Es lohnt sich, seine Russland-Politik genauer anzuschauen. Steinmeier trat 2005 in die öffentliche Politik ein, als Gerhard Schröder die Bundestagswahl verloren hatte. Dem Wahlverlierer, der es schwer verschmerzen konnte, sein Amt an die CDU-Frau Angela Merkel verloren zu haben, gelang ein Coup, als es um die Besetzung der Ministerposten in der ersten großen Koalition unter Merkel ging.

Schröders bester Mann

Er setzte den Mann als Außenminister durch, der über viele Jahre sein engster Vertrauter gewesen war. Steinmeier, seit 1999 Kanzleramtschef, aber nicht Minister, war Schröders Mister Effizienz, die graue Eminenz im Kanzleramt, der alle Dinge für den Regierungschef einstielte. Eingestielt hatte er nicht zuletzt ein Projekt, das Schröder besonders am Herzen lag: Die Ostseepipeline Nord Stream, die Gas unter Umgehung der Ukraine direkt von Russland nach Deutschland bringen sollte. Nur zehn Tage vor der Bundestagswahl wurde der Bau dieser Gastrasse in Anwesenheit von Kanzler Schröder und Russlands Präsidenten Wladimir Putin vereinbart.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Steinmeier hatte bei mehreren Besuchen in Moskau die Dinge glatt gezogen und dabei Putins Vertrauten Dmitrij Medwedjew kennengelernt, damals stellvertretender Regierungschef und Aufsichtsratschef von Gazprom. Für sich hatte Schröder, die Wahlniederlage vor Augen, einen persönlichen Coup mit Putin vereinbart. Nur zwei Monate nach der Wahl wurde bekannt, dass der Ex-Kanzler Aufsichtsrat in dem Unternehmen wird, dass den Bau der Erdgasleitung betreibt.