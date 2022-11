Lambrecht im Interview : „Die Helme haben auch Leben gerettet“

Frau Ministerin, vor anderthalb Wochen haben Sie unseren polnischen Nachbarn Hilfe bei der Flugabwehr versprochen und die Stationierung mehrerer Patriot-Systeme angeboten. Ihr polnischer Kollege reagierte zunächst begeistert. Aber dann wollte die nationalistische PiS-Regierung plötzlich, dass die Patriots in der Ukraine stationiert werden. Fühlen Sie sich von denen ein bisschen übertölpelt?

Polen ist besonders exponiert – das ist ja bei dem tragischen Raketeneinschlag mit zwei Todesopfern deutlich geworden. Mir war und ist es wichtig, Polen als guter Nachbar und enger Verbündeter in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Des­wegen dieses Angebot – Luftraumüberwachung und -verteidigung mit Eurofightern und Patriots. Dazu habe ich von meinem Amtskollegen eine sehr positive Rückmeldung bekommen, und unsere Teams haben unmittelbar mit der Planung begonnen. Dann kam Mitte letzter Woche völlig überraschend eine Wendung, und seitdem beobachten wir eine sehr lebendige Debatte in Polen. Wir halten unser Angebot aufrecht.

Das Angebot heißt: Stationierung deutscher Patriots mit deutscher Besatzung auf polnischem Boden.

Genau das ist das Angebot.

Deutschland hatte auch angeboten, in Po­len eine Art Reparatur- und Instandsetzungsstation für die abgekämpften Panzerhaubitzen 2000 aufbauen, die wir in die Ukraine geliefert haben. Läuft denn dieses Projekt?

Inzwischen haben wir mit der Slowakei eine Einigung erzielt. Die deutsche In­dustrie ist nun – in unserem Auftrag – mit dem Aufbau des Servicezentrums be­schäftigt. Das wird bis Mitte Dezember stehen. Ein großes Ersatzteilpaket mit rund 14.000 Teilen wird dafür bereit­gestellt. Wichtig ist, dass die Systeme in Grenznähe schnell repariert werden können. Bislang wurden sie in Litauen in­stand gesetzt. Das war eine großartige Zu­sammenarbeit, und wir sind Litauen sehr dankbar für diese Unterstützung. Mit der Slowakei werden jetzt die Transportwege aus der Ukraine deutlich kürzer.

Es gibt Berichte, dass ein Großteil der gelieferten Haubitzen nicht mehr einsatzbereit sei wegen Abnutzung. Trifft das zu? Und wie steht es mit der Munition?

Unsere Panzerhaubitzen werden in diesem Kampf sehr intensiv genutzt, weil sie hochpräzise und sehr wirkungsvoll sind. Das führt zu einem hohen Verschleiß. Deshalb haben wir von Anfang an dafür gesorgt, dass Ersatzteile mitgeliefert werden. Was die Munition betrifft, so haben wir nicht nur selbst reichlich geliefert, sondern dafür gesorgt, dass die Haubitzen auch die 155-Millimeter-Granaten verschießen können, die andere Staaten an die Ukraine geliefert haben.

Auf Munitionsmängel hat sich in letzter Zeit manche Kritik konzentriert. Ihre eigenen Koalitionspartner beklagen das seit Wochen und Monaten. Es fehlen Geschosse und Raketen für mehr als 20 Milliarden Euro. Was tun Sie da?