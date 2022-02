Deutsche Friedenspolitik : Mit der Realität auf Kriegsfuß

Deutsche Friedenspolitik lebt vom „Nie wieder“. Noch nie aber wurde das Prinzip so pervertiert wie jetzt in der Ukraine-Krise.

Sie fliegt meist im antiamerikanischen Wind: Friedenstaube auf dem Ostermarsch in Berlin 2020 Bild: dpa

Wenn es um den Dienst am Frieden geht, ist keine Vergangenheit vor den Deutschen sicher. Kein Mythos ist zu falsch, kein Widersinn zu groß, um nicht die historische Zwangsläufigkeit deutscher Friedenspolitik zu konstruieren. Diese Konstruktion ist der Strohhalm, an den sich die Generation der Friedensbewegung klammert, die es zwar kaum mehr gibt, deren Vertreter aber im Laufe der Jahre bis in höchste Ämter und Positionen gelangt sind.

Angesichts der Kriegspläne Russlands sind es im Wesentlichen zwei Behauptungen aus der Mottenkiste der Friedensbewegung, die der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein Rückgrat geben sollen. Die erste besteht aus der vornehmlich sozialdemokratisch inspirierten Legende, der NATO-Doppelbeschluss von 1979 sei eine sinnlose Eskalation des Kalten Kriegs gewesen. Nicht er, ein Schachzug des SPD-Kanzlers Helmut Schmidt, habe die Sowjetunion in die Knie gezwungen, sondern die Entspannungspolitik Willy Brandts.