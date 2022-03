Verteilung funktioniert nicht : Viele Flüchtlinge bleiben lieber in Berlin

Am Berliner Hauptbahnhof kommen Mitte März viele Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Bild: Jens Gyarmaty

Die Verteilung ukrainischer Kriegsflüchtlinge auf die Bundesländer funktioniert nur mangelhaft. Aus Berlin, Hannover oder Cottbus sollen die Kriegsflüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel per Bus auf die Bundesländer verteilt werden, doch häufig steigen aus den Bussen nicht 200 Ukrainer aus, sondern nur zehn. Besonders groß sind die Schwierigkeiten gerade in Baden-Württemberg.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Am vergangenen Donnerstag richteten Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Rotes Kreuz in Offenburg die Messehalle innerhalb von 18 Stunden für die Flüchtlingsaufnahme her. Die Stabsstelle im Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in Berlin, auf die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Koordination übertragen hat, hatte für den Abend die Ankunft von 450 Flüchtlingen angekündigt. Die Betten waren aufgebaut, das Essen gekocht. Doch spätabends stiegen dann in Offenburg nur 44 Flüchtlinge aus den Bussen.