Volksverhetzung : Gesetzesverschärfung im Hauruck-Verfahren

Wo verläuft die Grenze zur Straftat? Prorussische Demonstranten Anfang Mai auf dem Odeonsplatz in München Bild: Imago

Es war vor einer Woche am Donnerstag im Bundestag um kurz vor 22.30 Uhr. Die öf­fentliche Aufmerksamkeit da­für, was das Parlament be­schließt, ist um diese Zeit gering. Und die achte Änderung des Bundeszentralregistergesetzes ist ein sehr spezielles Thema. Zusammen damit wurde allerdings eine Änderung des Strafgesetzbuches be­schlos­sen, die nicht banal ist. Der Straftatbestand der Volksverhetzung, geregelt in Paragraph 130 des Strafgesetzbuchs, wird erweitert.

Künftig werden das öffentliche Billigen, Leugnen und das „gröbliche“ Verharmlosen von Völkermord, Ver­brechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe gestellt. Wer solche Taten begeht, dem droht künftig eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Voraussetzung ist, dass die Taten geeignet sind, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören.

Sehr kurze Debatte im Parlament

Verabschiedet wurde die Ausweitung im „Omnibusverfahren“. Dabei werden Gesetze ohne inhaltlichen Bezug zu ei­nander für die Abstimmung zusammengefasst. Auch die Debatte war sehr kurz. Nur zwei Abgeordnete sprachen, der als Provokateur bekannte AfD-Mann Stephan Brandner und die Kreuzberger Ab­ge­ord­nete Canan Bayram vom linken Grünenflügel. Brandner warf der Ampel vor, einen Paragraphen „durch die Hintertür weiter auszudehnen“.

Bayram sagte, man wolle den Straftatbestand so er­weitern, „dass jede Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auch in Deutschland endlich strafverfolgt werden kann“. Zwischenrufe gab es während der kurzen Reden reichlich – etwa „Blödsinn!“ „Sie kapieren es nicht!“, „Sie sind zu doof dafür!“ „Billigste Provokation!“ oder „Sie hetzen doch selber, den ganzen Abend“. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke), die die Sitzung leitete, rief zur Mäßigung auf. In der namentlichen Ab­stimmung stimm­ten 514 Abgeordnete von SPD, Grünen, FDP und Union dafür, 92 von AfD und der Linksfraktion da­gegen.

Die Ampelfraktionen hatten zuvor im Rechtsausschuss die Erweiterung unter Verweis auf ein im Dezember 2021 von der EU-Kommission eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren beschlossen. Diese hatte gerügt, Deutschland habe einen Rahmenbeschluss des Europäischen Rates vom November 2008 zur „strafrechtlichen Be­kämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ unzureichend erfüllt.

Die Ampel befand zunächst, dass der bisherige Tatbestand der Volksverhetzung solche Straftaten umfasse. Davon dürfte aber kein Strafverfolger ausgegangen sein; es gibt auch keine entsprechenden Urteile. Mit dem zusätzlichen Absatz soll nun klar gemacht werden, dass auch die anderen Fälle „ausdrücklich pönalisiert“, also unter Strafe gestellt werden. Zwingend dürfte die nun gewählte Formulierung aus EU-Sicht aber nicht gewesen sein. Auch die Ampel hat zugegeben, dass sie „geringfügig über die Mindestanforderungen des Rahmenbeschlusses“ der EU hinausgeht.

Andrij Melnyk begrüßt die Reform

Zukünftig könnten Äußerungen als Straftat gewertet werden, die während einer Demonstration oder Kundgebung stattfinden. So könnten etwa auf Pro-Russland-Demonstrationen, wenn ge­gen Menschen aus der Ukraine gehetzt wird, Straftaten begangen werden. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, begrüßte auf Twitter die Neufassung, weil nun die Leugnung von Kriegsverbrechen in der Ukraine geahndet werden könne.