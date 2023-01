Ideologischer Ballast : Der Schock ist für die SPD eine Chance

Als Olaf Scholz noch ein junger Kerl war, gehörte er dem Stamokap-Flügel der Jusos an. Er war ein Marxist. Das ist er natürlich schon lange nicht mehr. Aber es zeigt, wem die SPD alles ein politisches Zuhause bietet.

Bei den Themen Russland, Ukrainehilfe und Waffenlieferungen hört man deswegen auch ganz unterschiedliche Stimmen aus der SPD. Abrüstung und Entspannungspolitik fanden eigentlich alle schon immer gut, das war regelrecht eine Eintrittsvoraussetzung. 55 Prozent aller SPD-Mitglieder sind älter als 60 Jahre. Viele von ihnen sind wegen Willy Brandts Entspannungs- und Liberalisierungspolitik eingetreten. Eine Messerspitze Antiamerikanismus war bei vielen auch dabei. Genossen ist es mit ihren Werten ernst. Das ist respektabel, aber auch gefährlich.

Die Abkehr von Russland empfinden sie deswegen als Zumutung. Auch einigen jüngeren Parteilinken sind ihre Prinzipien wichtiger als ein neuer Blick auf die aktuelle Lage. Im August verfassten einige SPD-Mitglieder einen Appell, in dem sie eine diplomatische Offensive verlangen, um den Krieg zu stoppen: „Die Waffen müssen schweigen.“ China soll demnach als möglicher Vermittler gewonnen werden. Die Worte klingen wie Schablonen, die sie im SPD-Mitgliedershop gekauft haben und jetzt über den aktuellen Krieg legen. Sie schrieben von Eskalationsspirale und roten Linien. Erfahrung schützt eben nicht vor Verklärung.

Scholz lässt Raum für Interpretation

Und dann gibt es bekannterweise die in der SPD, die mehr militärisches Engagement von Deutschland fordern. Viele von ihnen sind jung. Sie sind links, aber oft auch pragmatisch. Sie kennen Willy Brandt nur noch vom Poster. Russland nehmen sie seit vielen Jahren als unterdrückenden Staat wahr, der gegen Oppositionelle, Homosexuelle und alle Andersdenkenden vorgeht. In Sachen Russland sind es vor allem die Neuen in der SPD, die klar sehen und sich keine Illusionen machen.

Muss eine Partei mit so widerstreitenden Ansichten nicht aus­einanderfliegen? Die Bundestagsfraktion aber unterstützt bislang den Kurs der Ampelkoalition, auch wenn einige Abgeordnete immer wieder laut grummeln. Und auch ein paar Ebenen tiefer ist kein großer Unmut zu hören.

Erstaunlicherweise könnte es ausgerechnet das zögernde Verhalten des Kanzlers sein, das verhindert, dass die einfachen Mitglieder an der Basis rebellieren. Denn wo ein Kanzler nicht spricht, nicht umfassend erklärt, bleibt Raum für Interpretationen. Jeder kann in Scholz reinlesen, was er will. Der Kanzler verführt zum mitunter unseriösen Psychologisieren. Er widerspricht ja nur äußerst selten. Mit seiner vorsichtigen Art baut er den Zaudernden in seiner Partei jedenfalls eine Brücke. Und die, die von Anfang an mehr Engagement gefordert haben, ärgern sich – aber sind am Ende doch zufrieden, weil der Kanzler schließlich in ihrem Sinne entscheidet. Eine wichtige, wenn auch störrische Integrationsfigur ist dabei der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Als Scholz gegenüber loyaler Pazifist kann er glaubhaft für den Kurs des Kanzlers werben – und sich selbst Handlungsspielraum erhalten.

Die Veränderung muss in der Regierungszeit erfolgen

Je länger der Krieg dauert, desto größer aber werden die Zumutungen, auch für SPD-Mitglieder. Gut möglich, dass Konflikte, die bislang nicht ausgebrochen sind, irgendwann zum Vorschein kommen. Eine recht knappe Mehrheit der Bevölkerung findet die Ukrainehilfe bislang richtig. Aber viele Bürger haben auch Zweifel, mit und ohne SPD-Parteibuch.

Die SPD erlebt gerade einen Realitätsschock. Rechter und linker Parteiflügel waren zu lange eine unheilvolle Allianz eingegangen, die jetzt langsam aufbricht. Auf der einen Seite die pragmatisch-wirtschaftsorientierten Sozialdemokraten, die die Gas- und Ölgeschäfte mit Russland vorantrieben. Und auf der anderen Seite eben die Friedensbewegten, die in jedem Deal einen Beitrag zur Aussöhnung der Welt sehen wollten und so weiter am Fundament für eine enge Partnerschaft mit Russland bauten.

Die SPD wird gerade durchgeschüttelt, aber das ist ihre Chance. Die Partei braucht jetzt einen zweiten Godesberg-Moment. Auf dem Godesberger Parteitag 1959 verabschiedete sich die Partei von viel ideologischem Ballast und wurde regierungsfähig. Das, was die Partei damals vor ihrem Aufstieg nach ganz oben erledigt hat, muss sie jetzt parallel zur Regierungsarbeit tun.

Mehr zum Thema 1/

Darin liegt auch ein Vorteil, weil beim Regieren nicht ewige Theoriedebatten geführt werden können, sondern oft rasch entschieden werden muss. Es ist mühsam und langwierig, eine große Partei mit einer übermächtigen Geschichte zu verändern. Aber die SPD braucht jetzt diesen Schock, um moralisch und regierungspraktisch zu überleben.