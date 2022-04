Sächsischer Ministerpräsident : Wie Michael Kretschmer das Vertrauen der Sachsen verspielte

Die schwarze Limousine biegt mit Schwung auf den Schlosshof, dann öffnet sich die Beifahrertür, und Michael Kretschmer federt heraus. „Hallo, Sie sind doch nicht alle wegen mir gekommen?“, ruft er in die Runde der zwei Dutzend Menschen, die ihn hier erwarten. Es sind ein paar Journalisten, aber vor allem Leute vom Heimatverein Königsbrück, dem Kretschmer im Herbst den „Sächsischen Bürgerpreis“ verliehen und einen persönlichen Besuch versprochen hat. Die Pandemie hat das Treffen verzögert, doch jetzt ist es einer der ersten Termine seit Langem, die Kretschmer wieder in Präsenz wahrnimmt. Und anders als noch vor ein paar Monaten, als er praktisch an jedem Ort, an dem er dienstlich auftauchte, mit Pfiffen und Gebrüll empfangen wurde, ist es hier beinahe himmlisch ruhig.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Vereinschef Peter Sonntag führt den Ministerpräsidenten ins Kamelienhaus. Zu dieser Jahreszeit stehen die Pflanzen aus Fernost in voller Blüte. Mehr als 200 Jahre alt sind die größten der weiß, rot und gelb blühenden Büsche, um die sich der Verein kümmert. In der Blütezeit kommen an Wochenenden bis zu 5000 Besucher. Zwei Schülerinnen, die Sonntag als „unsere Kameliendamen“ vorstellt, erläutern Kretschmer alle Details zur Pflege, schließlich bekommt er ein leuchtend rot blühendes Exemplar der Sorte Althaeiflora mit nach Hause. Er habe keinen grünen Daumen, sagt der CDU-Politiker. Er ist ja auch kein Gärtner. Seit 2017 ist es vielmehr sein Job, vier Millionen Sachsen zu regieren, und das gilt als eine der schwierigsten Aufgaben in der deutschen Politik.