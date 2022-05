Steinmeier über Putin : „Das ist zynischer Missbrauch der Geschichte“

Der russische Angriff auf die Ukraine ist nach Auffassung des Bundespräsidenten ein „Epochenbruch“, der auch den Deutschen viel abverlangen wird. In einer Ansprache zum 8. Mai, dem Tag der Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands, beschrieb Frank-Walter Steinmeier nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine. Er sagte, die Demokratie dürfe nicht nur „in Sonntagsreden“ wehrhaft sein, oder in ihrer politischen Kultur oder im demokratischen Engagement: „Wir brauchen auch moderne Streitkräfte und eine besser ausgerüstete Bundeswehr.“ Auch wenn künftig Konflikte durch Diplomatie und Verhandlungen gelöst werden sollten, so gelte doch, dass sich nur aus einer „Position der Stärke“ erfolgreich verhandeln lasse. Steinmeier sagte, „diesen Willen zur Stärke müssen wir haben und zeigen“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Steinmeier eröffnete mit seiner Rede den Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er fragte nach der Bewältigung und Verteilung der „Lasten“, „die wir schon jetzt zu tragen haben“. Die wirtschaftlichen Folgen des Epochenbruchs wirkten sich nicht nur in steigenden Preisen für Energie oder in unterbrochenen Lieferketten aus. Die Konsequenzen, die sich aus der aktuellen „mehrfachen Krisenerfahrung von „Pandemie, Flut, Krieg, Klimawandel“ ergäben, reichten weiter. Eine Lehre daraus sei etwa, dass künftig „nicht allein der günstigste Preis auf den Weltmärkten“ entscheiden dürfe, „mit wem man Geschäfte macht“. Das gelte nicht nur für Energielieferungen, sondern auch für andere Rohstoffe, Vorprodukte und Fertigungsprozesse. Die Verteidigung der Demokratie habe „auch einen Preis für unsere Volkswirtschaft“, sagte der Bundespräsident.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Es gelte, nachhaltiger zu wirtschaften, mit Ressourcen sparsamer zu sein und „gleichzeitig unsere Demokratie zu stärken und zu schützen“. Steinmeier prophezeite, „dieser Umbau wird uns viel abverlangen.“ Er werde „unsere ganze Kraft, unsere ganze Kreativität, unseren ganzen Mut und auch manchen Verzicht erfordern“. Dieser Umbau werde nur gelingen, wenn dabei auch die Schwächeren gewinnen könnten. Dem DGB komme dabei als „starke Säule der Demokratie“ eine zentrale Rolle und sehr viel Verantwortung zu.

Vision vom „gemeinsamen europäischen Haus“ gescheitert

Der Bundespräsident erneuerte sein Eingeständnis, sich im Verhalten des russischen Präsidenten geirrt zu haben. Er sagte, „dieser Krieg zwingt uns zu schmerzhaften Einsichten: Wir waren uns zu sicher, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand selbstverständlich sind“. Und es sei richtig, „auch ich habe nicht für möglich gehalten, dass der russische Präsident am Ende in seinem imperialen Wahn den politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des eigenen Landes in Kauf nehmen könnte.“ Der Tag des Kriegsendes am 8. Mail 1945 sei 77 Jahre lang ein Tag der Dankbarkeit und Befreiung, des Erinnerns, der Mahnung, aber auch ein Tag der Hoffnung gewesen. Man habe die Hoffnung haben dürfen, dass „der europäische Kontinent aus der Geschichte lernt, dass niemand mehr auf Krieg als Mittel der Politik setzt.“

Mehr zum Thema 1/

Michael Gorbatschow habe die Vision vom „gemeinsamen europäischen Haus“ geprägt. Dies sei nun gescheitert; der aktuelle 8. Mai sei „ein Tag des Krieges“, sagte Steinmeier. Deutschland stehe nun „an der Seite der Ukraine, aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen, gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn“. Auch dies sei eine Lehre des 8. Mai; „dass wir Europäer uns nicht noch einmal auseinander treiben lassen durch aggressiven Nationalismus und Völkerhass“.

Der Bundespräsident blickte auch voraus auf die russischen Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges, die an diesem Montag, dem 9. Mai stattfinden werden und Putin eine Bühne bieten. Er sagte, gerade in deutschen Ohren klängen Putins Behauptungen „geschichtsklitternd“, wenn der russische Präsident etwa den Kampf gegen den Nationalsozialismus „gleichsetzt mit seinem brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine“. Dies sei ein „perfider und zynischer Missbrauch der Geschichte“.