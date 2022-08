Wegen Haltung zum Ukrainekrieg : Steinmeier kritisiert russisch-orthodoxe Kirche

Übt Kritik an der Moskauer Kirchenführung: Bundespräsident Steinmeier, hier am 21. Juni im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der russisch-orthodoxen Kirche vorgeworfen, sich unter Patriarch Kyrill mit den „Verbrechen des Krieges gegen die Ukraine gemein gemacht“ zu haben. Sie vertrete eine „als Theologie verbrämte totalitäre Ideologie“, kritisierte Steinmeier am Mittwoch zum Auftakt der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK). An dem Treffen in Karlsruhe nehmen Vertreter von 352 Kirchen teil, darunter auch Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche sowie der orthodoxen Kirchen in der Ukraine.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Steinmeier nutzte die Gelegenheit, den ÖRK zu einer klaren Stellungnahme gegen den „glaubensfeindlichen und blasphemischen Irrweg“ der Moskauer Kirchenführung und die russischen Kriegsverbrechen aufzurufen. „Darüber darf es auch hier und heute kein Schweigen geben“, forderte Steinmeier. Ein Dialog, der an diesem Punkt im Ungefähren bleibe, drohe zu einer Bühne für Propaganda zu werden.

Mit Blick auf Bestrebungen innerhalb des ÖRK, den israelischen Umgang mit den Palästinensern als Politik der „Apartheit“ zu verurteilen, warnte der Bundespräsident, Antisemitismus könne vielfältige Formen annehmen. Es sei eine Aufgabe der Kirchen in aller Welt, ihm entgegenzutreten, denn er sei immer eine „Hassideologie mit Vernichtungsgeschichte“.

Die Teilnahme des Bundespräsidenten an der ÖRK-Vollversammlung war bis vor einigen Tagen in der Schwebe, weil es in Berlin wegen der möglichen Debatten über Israel und Russland Bedenken gab. Die ÖRK-Führung setzt darauf, in Karlsruhe einen Dialog zwischen der russischen und der ukrainischen Seite zu ermöglichen. Eine Suspendierung der Mitgliedschaft der russisch-orthodoxen Kirche wegen ihrer Haltung zum Krieg in der Ukraine hatte die ÖRK-Führung im Juni abgelehnt.

An dem Treffen in Karlsruhe nehmen rund 4000 Kirchenvertreter und Christen aus mehr als 120 Ländern teil. Die ÖRK-Vollversammlung tagt alle Jahre stattfindende Vollversammlung und findet das erste Mal in Deutschland statt. Die ursprünglich für das Jahr 2021 geplante Versammlung war aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben worden.