Steinmeier und Russland : Der reumütige Bundespräsident

Mit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit ist Frank-Walter Steinmeier in die Defensive geraten. Sein Blick auf Russland und Putin macht in angreifbar. Nun gibt er Fehler zu.

Am 13. Februar sah die Welt von Frank-Walter Steinmeier noch gut aus. Der Bundespräsident war mit breiter Mehrheit für eine zweite Amtszeit gewählt worden. In seiner Antrittsrede sagte er, dass seine Freude größer wäre, wenn die Bundesversammlung nicht in eine Zeit der „Sorge um den Frieden in Europa“ fiele. Man könne „viel diskutieren“ über die Gründe der „wachsenden Entfremdung zwischen Russland und dem Westen“, so Steinmeier.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Nicht diskutieren könne man darüber, dass Europa sich „inmitten der Gefahr“ eines Krieges in Osteuropa befinde. „Und dafür trägt Russland die Verantwortung.“ Er richtete sogar eine ausdrückliche Warnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie.“ Elf Tage später überfiel die russische Armee die Ukraine. Die Welt war eine andere, auch die Welt von Frank-Walter Steinmeier.