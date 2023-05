Wolodymyr Selenskyj ist von Bundeskanzler Scholz empfangen worden. Der ukrainische Präsident war in der Nacht zum Sonntag in Deutschland angekommen und zunächst ins Schloss Bellevue gefahren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland als „wahren Freund und verlässlichen Partner“ im Abwehrkampf gegen Russland gewürdigt. Danach fuhr er vom Schloss Bellevue mit seiner Fahrzeugkolonne weiter zum Kanzleramt, wo er von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und vom Wachbataillon mit militärischen Ehren empfangen wurde. Scholz und Selenskyj stellten einander im Innenhof des Kanzleramts wichtige Mitarbeiter vor, dann wurden die ukrainische und die deutsche Nationalhymne gespielt.

Die beiden Politiker schritten danach die Ehrenformation ab. Nach dem protokollarischen Empfang begannen die beiden Politiker ihre Gespräche, danach soll es eine Pressekonferenz geben.

Selenskyj hatte zuvor im Schloss Bellevue ins Gästebuch geschrieben: „In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht“. Selenskyj ergänzte beim Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Gemeinsam werden wir gewinnen und den Frieden nach Europa zurückbringen.“

Ausdrücklich bedankte sich Selenskyj auch bei Steinmeier persönlich für dessen Unterstützung. Er schrieb: „Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre persönliche Unterstützung der Ukraine und Gastfreundschaft“ Er dankte auch dem deutschen Volk für dessen „fantastische Solidarität“. Auf Deutsch ergänzte er: „Danke Deutschland!“

Der Bundespräsident hatte Selensyj am frühen Sonntagmorgen im Schloss Bellevue empfangen. Selenskyj besucht Berlin zum ersten Mal seit Beginn der russischen Überfalls auf sein Heimatland. Das Treffen der beiden Präsidenten fand in freundlicher Atmosphäre statt. Zu Beginn des Krieges hatte Steinmeier es schwer gehabt, ein gutes Einvernehmen mit seinem Kollegen zu erzielen. Ein erster Versuch, Kiew zu besuchen, war mit einer Ausladung beantwortet worden, im Oktober vergangenen Jahres hatte der Besuch dann doch stattgefunden.

„Stille Ankunft“ aus Sicherheitsgründen

Steinmeier hatte im vergangenen Jahr mehrfach seine Abwendung von der früheren Russland-Politik der Bundesregierungen und Gerhard Schröder (SPD) und Angela Merkel (CDU) bekannt, in denen Steinmeier jeweils in führenden Ämtern gewirkt hatte. Nach der Begrüßung durch Steinmeier trug sich Selenskyj ins Gästebuch ein, dann folgte ein Gespräch mit Steinmeier. Anschließend erwartete ihn Bundeskanzler Olaf Scholz schon im wenige hundert Meter entfernten Kanzleramt.

Von der Präsenz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin hatte am frühen Morgen schon das tiefe Dröhnen von Hubschraubern über der Stadt gekündet. Selenskyj, der am Samstag in Rom mit militärischen Ehren empfangen worden war, war bereits in der Nacht in Deutschland eingetroffen. Auch aus Sicherheitsgründen hatte die Diplomatie das Format der „stillen Ankunft“ gewählt, bei dem der Gast zunächst ohne große Begleitung in der Nacht eintrifft, um dann am Morgen offiziell begrüßt zu werden. Sein Flugzeug wurde dabei von Eurofightern der Luftwaffe begleitet – ein durchaus übliches Verfahren und Teil des Ehrenerweises für Staatsbesucher, in diesem Fall aber sicher auch Teil der Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz des ukrainischen Präsidenten.

Nachdem die Berliner Polizei den bevorstehenden Besuch zunächst leichtsinnig heraustrompetet hatte, war man nun besonders bemüht, die Sicherheit des Gastes nicht unnötig zu gefährden. Neben der ohnehin hohen abstrakten Bedrohung hatte Russlands Staatsführung dem ukrainischen Staatsoberhaupt nach einem dubiosen Vorkommnis am Kreml in Moskau abermals direkt mit seiner Ermordung gedroht. Über der Hauptstadt galt am Wochenende ein generelles Flugverbot.

„Schon in Berlin. Waffen. Starkes Paket“

In der Nacht war es dann Selenskyj selbst, der seine Ankunft mitteilte. Gegen ein Uhr twitterte er: „Schon in Berlin. Waffen. Starkes Paket. Flugabwehr. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit.“ Damit spielte der Präsident unter anderem auf eine weitere große Lieferung schwerer Waffen zur Verteidigung des Landes gegen die russischen Aggressoren an. Sie war am Samstag vom Verteidigungsministerium angekündigt worden und umfasst weiteres militärisches Gerät im Wert von mehr als zweieinhalb Milliarden Euro.

Einige der angekündigten Einzelposten waren bereits bekannt. In der vergangenen Woche war der Generalinspekteur Carsten Breuer zu einem Besuch in Kiew und wurde dabei von dem maßgeblichen Koordinator der militärischen Unterstützung, Brigadegeneral Christian Freuding, begleitet. Während Freuding bereits mehrfach in der Ukraine war, reiste mit Breuer erstmals der führende Militär der Bundeswehr nach Kiew.

Der ukrainische Präsident hatte die Nacht nicht in einem der üblichen Berliner Hotels verbracht, sondern an einem besonderen Ort, wohl dem Verteidigungsministerium. Die Themen der Berliner Gespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) waren mit seinem Tweet ebenfalls genannt. Kurz nach acht Uhr war im Regierungsviertel bereits alles weiträumig abgesperrt, Selenskyj bewegte sich per Hubschrauber in der Stadt. Es wurde erwartet, dass er nach dem Treffen mit Steinmeier und Scholz weiter nach Aachen reist, um dort den renommierten Karlspreis persönlich entgegen zu nehmen.