Ukrainekrieg : Russen fliehen vor Putin nach Deutschland

Es war der dritte Tag des Krieges, als Viktoria Antoschina beschloss, Russland zu verlassen. Daran hatte sie schon früher gedacht. Aber jetzt hatte sie Angst. Angst, in einem Land zu leben, in dem die Mehrheit die Bombardierung ukrainischer Städte gutheißt und den Oberbefehlshaber Wladimir Putin unterstützt. Angst auch, dass ein „Pa­triot“ sie anzeigen, dass sie verhaftet werden könnte, weil sie gegen den Krieg ist, sie Geld in die Ukraine geschickt hatte.

So erzählt es die 29 Jahre alte Journalistin im Gespräch in Berlin. Ihre Arbeit in Moskau hatte die schlanke blasse Frau schon vor einem halben Jahr verloren. Im August schlossen die Behörden „Open Media“, ein journalistisches Projekt, das von dem einstigen reichsten Mann Russlands und späteren Oppositionellen Michail Chodorkowskij finanziert wurde. Wegen Verbindungen zu einer „uner­wünschten Organisation“ wurde die Internetseite gesperrt, die Redaktion löste sich auf. Viktoria Antoschina kaufte sich also am dritten Tag des Krieges ein Flugticket nach Berlin, sie hatte ein touristisches Schengenvisum. Doch der Flug fand nicht mehr statt, der Luftraum zwischen Deutschland und Russland war schon gesperrt.

Sie versuchte, über Istanbul nach Deutschland zu kommen. Zusammen mit ihrer Katze Slata flog sie in die Türkei. Doch der Weiterflug nach Berlin wurde ihr untersagt, da sie keine in Deutschland akzeptierte Corona-Impfung hatte. Die Türken boten ihr ein Ticket in die Schweiz an, da seien die Regeln lockerer. Sie flog nach Genf, fürchtete, abgewiesen zu werden. Doch die Schweizer Zollbeamten hätten nur einen Blick auf die Katze werfen wollen und sie durchgelassen.

Gegen Putin sei sie schon immer gewesen, sagt Antoschina. Er habe das Land zu seinem Gefangenen gemacht, wie ein Mann, der zu Hause seine Frau schlage. Nun sei er in die Nachbarwohnung eingedrungen, und es sei unklar, wer ihn stoppen könne. Antoschina überlegt, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Sie will als Journalistin arbeiten, aber es ist unklar, wie das gehen soll. Und sie denkt darüber nach, ob sie ihr Visum verlängern kann oder politisches Asyl beantragen soll.

So wie ihr geht es Hunderten, Tausenden Russen, die der Krieg dazu veranlasst hat, ihre Heimat zu verlassen. Es sind Journalisten, Blogger, Menschenrechtsaktivisten, viele, die als Ortskräfte für westliche Organisationen und Firmen gearbeitet haben.

Tausende sind erst einmal nach Armenien, Georgien oder in die Türkei geflohen, in Länder, in denen die Ausreise ohne Visum möglich war. Auch nach Deutschland sind manche gekommen. Und es werden noch mehr werden. Denn in Deutschland gibt es eine große russischsprachige Community, allein durch die vielen Russlanddeutschen, die hierhergekommen sind. Die Bundesrepublik ist zudem ein Land, das sicher ist und wirtschaftlich potent. Zugleich tut Deutschland sich bisher schwer damit, Leuten Schutz zu geben, die in Putins Russland an Leib und Leben bedroht sind. Schwerer etwa als die baltischen oder skandinavischen Staaten.