Debatte über Waffenlieferungen : Immer heftigere Vorwürfe gegen Scholz

Kanzler Olaf Scholz am Dienstag bei seinem Statement zu Waffenlieferungen. Am Mittwoch wird die Kritik an ihm nur heftiger. Bild: EPA

Kann Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern, damit das Land den russischen Angriff abwehren und Terrain zurückerobern kann? Welche Lieferungen sind möglich? Was kann die Bundeswehr abgeben? Nicht zuletzt: Zögert Bundeskanzler Olaf Scholz, Panzer zu liefern, weil er fürchtet, Deutschland könne in einen Krieg hineingezogen werden?

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



In dieser Debatte sieht sich der SPD-Kanzler weiter unter Druck. Politiker der Ampelkoalition werfen ihm Verzagtheit und mangelnde Führungskraft vor. Der Grüne Anton Hofreiter, mittlerweile Speerspitze der Scholz-Kritiker, warnte am Mittwoch davor, Deutschland riskiere durch sein Zaudern, dass sich Putins Überfall auf das Nachbarland zu einem dritten Weltkrieg entwickle. Das Problem an der deutschen Haltung sei, „dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich länger hinzieht“, sagte er dem ZDF. Dann werde die Gefahr immer größer, „dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten de facto dritten Weltkrieg rutschen“.