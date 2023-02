Kaum sind die Lieferungen von Leopard-Panzern an die Ukraine politisch entschieden, werden in der Bundesregierung und von vielen Medien die nächsten Barrieren aufgebaut. Der ukrainischen Regierung wird „undiplomatisches Verhalten“ unterstellt, weil diese gerade jetzt, wo sich die deutsche Regierung in so schmerzhafter Weise zur Lieferung von Leopard-Panzern entschlossen hat, mit Forderungen nach Kampfflugzeugen kommt. Angesichts der Tatsache, dass die Regierung in der Ukraine mit dem Rücken zur Wand steht, ist das eine geradezu groteske Unterstellung. Das politische Berlin, so scheint es, baut aber eine rote Linie nach der anderen auf, allen voran der Bundeskanzler.

Voraussichtlich wird es zu einem westlichen Konsortium zur Lieferung von Kampfjets kommen, denn ohne Luftunterstützung werden die Ukrainer nicht zu jener beweglichen Kriegführung in der Lage sein, die notwendig ist, um die russischen Truppen zu vertreiben. Das Beruhigende dabei ist nur, dass im Gegensatz zu Panzern – wo alles an der Bereitschaft der Bundesregierung zur Freigabe von Leopard-Panzern hing – dieses Konsortium auch ohne deutsche Mitwirkung zustande kommen kann.