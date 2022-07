Russische Lehrerin erzählt : „Die ganze junge Generation wird zum Krieg erzogen“

Seit etwa drei Wochen ist Maria Kalinitschewa in Berlin. Es ist das erste Mal, dass die 33 Jahre alte, zierliche Russin im Ausland ist. Ein Zurück in ihre Heimat wird es wohl nicht geben. Der Ausgangspunkt ihrer Reise liegt mehr als 8000 Kilometer entfernt. Es ist Cholbon, ein kleiner Ort mit rund zweieinhalbtausend Einwohnern in der Region Transbaikalien im Fernen Osten Russlands. Kalinitschewa ist dort aufgewachsen, bis sie 17 war, erst vor zwei Jahren ist sie dorthin zurückgekehrt. Seitdem hat sie als Englischlehrerin in der örtlichen Schule gearbeitet. Die wird von 290 Schülerinnen und Schülern besucht, rund 150 lernten Englisch bei Kalinitschewa. Ihre Mutter arbeitet schon lange an der Schule, sie unterrichtet russische Sprache und Literatur.

Am 24. Februar schauen sich Tochter und Mutter im unabhängigen, mittlerweile verbotenen Fernsehsender Doschd an, wie Russland die Ukraine angreift. Maria Kalini­tschewa durchforstet in den nächsten Tagen die sozialen Medien, um sich ein eigenes Bild vom Krieg zu machen. Und kommt zu dem Schluss, dass Russland das Nachbarland überfallen hat, weil es ihm einen unabhängigen Weg in Richtung Europa nicht zugesteht.

Als ihre Schüler aus der achten Klasse sie fragen, was sie von der sogenannten Spezialoperation der russischen Armee hält, sagt die Lehrerin den 14 oder 15 Jahre alten Jugendlichen offen ihre Meinung. „Ich habe gesagt, dass dort friedliche Menschen umgebracht werden“, berichtet sie bei einem Treffen mit der F.A.Z.

Kalini­tschewa muss zur Direktorin

Die Aussagen ihrer Lehrerin nehmen einige Schüler mit dem Handy auf, leiten sie an ihre Väter oder Mütter weiter. Einige Eltern senden sie weiter an die zuständige Schulaufsicht im 190 Kilometer entfernten Regionalzentrum Tschita. Kalini­tschewa wird kurz darauf zur Schuldirektorin gerufen, sie erhält eine Verwarnung wegen ihrer Aussagen. Entlassen wird sie nicht, es sei auch nicht so einfach, eine neue Englischlehrerin zu finden, meint Kalinitschewa dazu. Doch verbietet ihr die Direktorin, sich weiter zu dem Krieg zu äußern.

Manche Kollegen – es sind 22 Lehrerinnen und zwei Lehrer – schweigen, wenn es um das Thema geht, die Mehrheit unterstützt offen den Angriff auf das Nachbarland. Ein Sportlehrer schreibt über einen Chat an Kalinitschewa, sie solle besser die Schnauze halten, solange die Staatsanwaltschaft sich noch nicht mit ihr befasst habe.

Doch Kalinitschewa hält sich nicht an das ihr auferlegte Verbot. Als die Schüler der achten Klasse, in der sie Klassenlehrerin ist, sie nach den Vorgängen in der Ukraine fragen, sagt sie weiter ihre Meinung, auch wenn die Schulbehörden längst Instruktionen geschickt haben, wie über die Spezialoperation gesprochen werden muss. Dazu gehört etwa, dass die Ukraine die Krim zurückerobern wollte, dass russische Soldaten niemals zivile Objekte angreifen würden, dass in Kiew die Faschisten an der Regierung seien und die Ukraine deshalb entnazifiziert werden müsse.