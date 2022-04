Krieg in der Ukraine : Wie lange hält die Solidarität der Deutschen?

Neulich in der Berliner S-Bahn: Eine Frau steigt zu und beginnt, die Fahrgäste um Geld zu bitten. Sie sieht aus wie jemand, der nicht auffallen will, trägt Jeans und eine dunkle Jacke und das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Frau spricht mit leiser Stimme und hat anders als viele andere, die betteln, nichts, was sie bieten kann: keinen süßen Hund, keine Erzählung über ihren Weg in die Armut, kein Saxofon, um „Hit The Road Jack“ zu spielen.

Die Frau läuft durch den Wagen und fragt nach links und rechts: „Hätten Sie ein bisschen Geld für mich?“ Manche sagen „Tut mir leid“, andere schütteln den Kopf, die meisten schauen nicht mal auf. Nachdem die Frau den Wagen durchschritten hat, ohne etwas zu bekommen, bleibt sie stehen. „Sie haben wahrscheinlich alle schon an die Ukraine gespendet, oder“, ruft sie, nun plötzlich laut, und erst klingt es so, als wolle sie die Gleichgültigkeit der Fahrgäste entschuldigen, indem sie zu deren Gunsten annimmt, dass sie ihre Hilfsbereitschaft bloß gerade auf Wichtigeres lenken. Doch dann spricht die Frau weiter. „Spenden Sie lieber mal an die Tafel“, fordert sie, dort werde das Essen knapp, „oder nach Afrika“, da verhungerten täglich zwanzigtausend Kinder. Manche Passagiere schauen irritiert auf. Die Frau steigt an der nächsten Station aus. Schweigen im Wagen.