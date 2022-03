Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine :

Krieg in der Ukraine : Deutschland bereitet sich auf die Flüchtlinge vor

Bislang sind gut 5000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ankommen. Ob die Zahl stimmt, weiß aber niemand ganz genau. Die Lage ist unübersichtlich – und die Aufnahmebereitschaft groß.

Bislang sind die Zahlen überschaubar. Am Mittwoch hatten die deutschen Be­hörden gut 5300 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie das Bundes­innenministerium mitteilte. Allerdings ist diese Zahl nicht sonderlich belastbar. Die Lage ist unübersichtlich, eine verlässliche Prognose daher schwierig.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Nach Schätzungen sind rund 500.000 Menschen aus der Ukraine vor dem russischen Angriff in benachbarte Länder ge­flüchtet, die meisten von ihnen nach Po­len. Da Polen und Deutschland zum Schengenraum gehören und daher an der Grenze nicht kontrolliert wird, ist kaum feststellbar, wer einreist. Zumal sich viele nicht an Erstaufnahmeeinrichtungen wen­den, sondern bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Für einige ist Deutschland nur ein Transitland, sie sind auf dem Weg nach Portugal, Italien oder Spanien, wo es größere ukrainische Minderheiten gibt.