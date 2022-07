Botschafter Melnyk : Verschwinden wird er sicher nicht

Andrij Melnyk ist heute eine In­stitution der deutschen Politik. Kaum ein Tag vergeht seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, an dem der Botschafter nicht für Schlagzeilen sorgt. Melnyk ist omnipräsent in Talkshows, Zeitungsinterviews, Radiogesprächen oder Podcasts. Wenn er auf Twitter gegen die Verharmloser des Krieges und angebliche Russlandversteher wettert, dann spart er nicht an grobem Geschütz. Auf dem Nachrichtendienst folgten ihm im März 63.000 Personen, aktuell sind es schon fast 140.000 Follower.

Der Diplomat ist zum Medienstar geworden. Doch bald wird damit Schluss sein. Zumindest in der Rolle des Botschafters. Denn Melnyk soll voraussichtlich zum Frühherbst seinen Posten in Berlin aufgeben. Ukrainische diplomatische Kreise bestätigten der F.A.Z. einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Eine Degradierung wäre der Weggang allerdings nicht. Denn der 46 Jahre alte Diplomat soll in Kiew stellvertretender Außenminister werden. Diesen Vorschlag soll Außenminister Dmytro Kuleba gemacht, Präsident Wolodymyr Selenskyj soll zugestimmt haben. Den offiziellen Beschluss muss allerdings die Regierung in Kiew fassen, was im Lauf des Monats Juli geschehen soll.

Kritik an führenden Sozialdemokraten für ihre Haltung zu Russland

Melnyk war in den vergangenen Monaten unentwegt dabei, möglichst große Hilfe, vor allem schwere Waffen, für sein Land zu fordern. Im Streit um die angemessene Haltung zu Moskaus Imperialismus nahm er auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht aus, dem er seine frühere naive Russlandpolitik vorhielt. Den sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz kritisierte er für dessen vermeintliche Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen und seinen Unwillen, nach Kiew zu reisen.

Melnyk hat die Deutschen über die Sicht der Ukraine informiert. Und so die politischen Akteure und Medien motiviert, die deutsche Politik gegenüber Putin zu hinterfragen. Dass die Sozialdemokraten Steinmeier, der frühere Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und die Schweriner Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sich für ihre Fehler in der Russlandpolitik entschuldigt haben, hat mit Melnyks Wirken zu tun – von Scholz ist allerdings bisher nichts Vergleichbares zu hören gewesen. Vor allem hat Melnyk die Debatte befeuert, ob der angegriffenen Ukraine nicht schneller und entschiedener geholfen werden muss. Für sein Land hat er einen guten Job gemacht. Das geben selbst Leute aus der Bundesregierung und der SPD zu, die Melnyk als anstrengend, ja als Nervensäge empfunden haben.

Melnyks mediales Feuerwerk, das er in perfektem, differenziertem Deutsch vortrug, wurde lange aus Kiew unterstützt. Präsident Selenskyj oder Außenminister Kuleba pflegen selbst eine offene, mitunter provokative Kommunikation. Doch hat Melnyk zuletzt bisweilen überzogen. Als Scholz sich vorläufig weigerte, nach Kiew zu reisen, nachdem der Bundespräsident dort nicht willkommen war, hat Melnyk gesagt: „Eine beleidigte Leberwurst zu spielen klingt nicht sehr staatsmännisch.“

Nachdem Selenskyj sein Missfallen über diese Äußerung bekundet hatte, ruderte der Botschafter zurück. Er bedauere die Äußerung, sie sei „diplomatisch nicht angemessen gewesen“ und habe „viele Menschen nicht nur in Deutschland vor den Kopf gestoßen“. Er werde sich bei Scholz, der Mitte Juni nach langem Zögern Kiew besuchte, ausdrücklich dafür entschuldigen. Zurückgenommen hat Melnyk auch seine Worte, viele nach Deutschland geflohene Ukrainer hätten keine Lust mehr, hier zu bleiben, weil Deutschland ihrer Heimat zu wenig schwere Waffen liefere. Er wolle sich dafür entschuldigen, sollte er Tausende Deutsche beleidigt haben, die sich für seine geflüchteten Landsleute engagierten, sagte der Botschafter im F.A.Z.-Podcast.