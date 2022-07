Waffen für Kiew : Berlin erlaubt Bau von 100 Panzerhaubitzen für die Ukraine

Aktualisiert am

Die Bundesregierung hat die Herstellung von 100 schweren Artillerie-Geschützen für die Ukraine genehmigt. Ein Sprecher des Herstellers KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) bestätigte der F.A.Z., die Ukraine habe Anfang Juli die 100 Waffensysteme des Typs Panzerhaubitze 2000 bestellt, nach zwei Tagen habe das Bundeswirtschaftsministerium die erforderliche Genehmigung erteilt.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft.

Die Ukraine verfügt seit einigen Wochen über insgesamt 18 Haubitzen dieses Typs aus den Beständen der Bundeswehr und der niederländischen Armee; die neuen Systeme wurden von der Ukraine nun direkt beim Hersteller in Auftrag gegeben. Die Bestellung hat nach Angaben des KNDS-Sprechers ein Volumen von 1,7 Milliarden Euro; darin seien jedoch auch Ersatzteile und Ausbildungsleistungen enthalten. Die Ausbildung der ersten ukrainischen Soldaten an den Haubitzen dieses Typs war von der Bundeswehr übernommen worden.

Reichweite von bis zu 40 Kilometern

Die Panzerhaubitze 2000 ist das modernste schwere Artilleriegeschütz der Bundeswehr. Sie hat eine Reichweite von 40 Kilometern und war zeitweise im deutschen Kontingent in Afghanistan eingesetzt. Gegenwärtig gehört die Panzerhaubitze zur Ausstattung der Bundeswehr-Einheiten, die im Zuge der NATO-Präsenzstrategie im Nato-Partnerstaat Litauen stationiert sind. Die Holding KNDS, an der die Münchner Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann beteiligt ist, hat Haubitzen dieses Typs unter anderem auch an den Golfstaat Katar und nach Kroatien ausgeliefert.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Johann Wadephul sagte, die Genehmigung des Haubitzen-Geschäfts belege, dass die Kritik am zögerlichen Verhalten der Bundesregierung Wirkung zeige. Allerdings gebe „der Vorgang keinen Anlass zu Euphorie oder Entwarnung“. Alleine die Produktion der neuen Haubitzen werde „Monate dauern“. Die Bundesregierung müsse nun auch „zügig grünes Licht für sofort lieferbare Waffensysteme wie den Schützenpanzer Marder geben“.

Die Übergabe der bestellten Haubitzen an die ukrainischen Streitkräfte bedarf nach deren Herstellung weiterer Genehmigungen durch die Bundesregierung. Zu ihnen zählt vor allem die abschließende Ausfuhrgenehmigung, die üblicherweise vom Bundessicherheitsrat erteilt wird.