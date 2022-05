Aktualisiert am

Ukrainischer Außenminister in Berlin

Ukrainischer Außenminister in Berlin :

Ukrainischer Außenminister in Berlin : Kuleba lobt sogar die SPD

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (rechts) neben Lars Klingbeil, dem SPD-Bundesvorsitzenden, und Rolf Mützenich (links), Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, am Donnerstag nach einem Gespräch im Bundestag Bild: dpa

Bis vor Kurzem hätte man sich so eine Szene nur schwer vorstellen können. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba stand am späten Donnerstagvormittag in der vierten Etage des Jakob-Kaiser-Hauses, gleich südlich vom Reichstagsgebäude. Eingerahmt vom SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und dem Chef der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich. Eine kleine Pressekonferenz im Stehen.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Kulebas Zeitplan war dicht, nach dem Gespräch mit den Sozialdemokraten standen Besuche bei den anderen Fraktionen an. Nachdem sich alle drei Politiker geäußert hatten, sagte der Sprecher der SPD-Fraktion, dass leider keine Zeit mehr für Fragen sei. Und dann war es ausgerechnet Andrij Melnyk, der widersprach. Für ein paar Fragen sei schon noch Zeit.