Umfrage Allensbach : Das Zukunftsvertrauen der Deutschen ist kollabiert

Ein am 21.März 2022 in Kiew zerstörtes Einkaufszentrum Bild: Imago

Die Bevölkerung steht unter Schock. Der Krieg gegen die Ukraine hat zu einem in der Geschichte der Bundesrepublik nie erlebten Zusammenbruch des Zukunftsoptimismus geführt. Nur noch 19 Prozent der Bevölkerung sind für die nächsten zwölf Monate optimistisch gestimmt, die Mehrheit ist dagegen tief besorgt.

Seit 1949 beobachtet das Institut für Demoskopie die Stimmungslage der Bevölkerung. Immer wieder gab es Schockwellen, die den Zukunftsoptimismus angriffen: den Koreakrieg, den Mauerbau, die Ölkrisen in den 70er- und 80er-Jahren, die Rezession Anfang der 90er-Jahre, die New Yorker Anschläge, die Finanzmarktkrise und zuletzt den Ausbruch der Pandemie. Nie war das Zukunftsvertrauen indes so tief erschüttert wie zurzeit.

Die Stimmung war schon vor dem Ausbruch des Krieges verhalten. Aber jetzt kommt zu viel zusammen, um für die nähere Zukunft Raum für unbefangenen Optimismus zu lassen: die nicht enden wollende Pandemie, die hohe Inflation, nun der Ukrainekrieg mit seinen unwägbaren Risiken. Der Krieg dominiert die Sorgen. Dabei stehen für die Deutschen Kriegsängste, die Furcht vor einer unmittelbaren Bedrohung, nicht im Mittelpunkt, auch wenn sie unter dem Eindruck der Ereignisse signifikant zugenommen haben.

Jeder Dritte hält Weltkrieg für realistisch

Unmittelbar vor Ausbruch des Krieges waren 19 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass ein neuer Weltkrieg durchaus ein realistisches Szenario ist, jetzt glaubt das jeder Dritte. Gegenläufig ist die Zuversicht, dass niemand mehr einen großen Krieg riskieren wird, von 51 auf 35 Prozent gefallen. Jeder Dritte fühlt sich durch das russische Vorgehen in der Ukraine persönlich stark bedroht, nur eine kleine Minderheit kaum oder gar nicht. Als Russland 2014 die Krim annektierte, fühlten sich deutlich weniger persönlich bedroht, 40 Prozent überhaupt nicht.

Mehr als akute Kriegsgefahren fürchten die Bürger die wirtschaftlichen Kollateralschäden und besonders Versorgungsengpässe bei den Energielieferungen. Gekippt sind die wirtschaftlichen Erwartungen. Im Februar rechneten noch knapp 60 Prozent für die nächsten Monate mit einem Aufschwung oder zumindest einer stabilen Konjunktur.

Angst vor Engpässen bei Energie und vor Abschwung

Jetzt gehen 63 Prozent von einem Abschwung aus, nur noch 15 Prozent von einer stabilen und ganze 7 Prozent von einer in den nächsten sechs Monaten positiven Entwicklung. Die Sorge über die Sicherheit der Energieversorgung überschattet alles. Die Politik hatte dieses Risiko in den letzten Jahren nie auf dem Schirm, auch nicht die Bevölkerung. Die große Mehrheit hielt die Versorgung für gesichert. Davon sind nur noch 6 Prozent überzeugt, 86 Prozent befürchten aber Versorgungsengpässe. Als die Krim annektiert wurde, machten sich 35 Prozent der Bevölkerung Sorgen, dass sich diese Krise auf die Versorgungssicherheit Deutschlands auswirken könnte, jetzt sind es 86 Prozent.

Die Sensibilisierung für die extreme Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen verändert die gesellschaftliche Debatte über Energiepolitik. Mittlerweile votiert die Mehrheit der Bevölkerung für eine Verlängerung der Laufzeit der noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke über 2022 hinaus. Allerdings war schon vor Ausbruch des Krieges zu beobachten, dass die Unterstützung für die Energiewende in ihrer bisherigen Konzeption bröckelte.