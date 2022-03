Ukraine-Flüchtlinge : Stiefmütterchen zur Begrüßung

Die blauen und gelben Stiefmütterchen im Blumenkübel vor der Zollernalb-Kaserne am Rande Meßstettens sind erst vor wenigen Tagen gepflanzt worden. Sie sollen ein Willkommensgruß für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sein. „Ankunftszentrum Ukraine“ steht auf den Verkehrsschildern der Zubringerstraße, mitten auf der Schwäbischen Alb. Am Passagierhäuschen lädt Svenja Maier, eine 34 Jahre alte Kinderpflegerin, Plastikboxen mit aussortierter Kinderkleidung aus. Das Sicherheitspersonal des Ankunftszen­trums muss erst mal nachfragen, ob man die Spende annehmen kann. „Es ist alles so schrecklich“, sagt die junge Frau beim Ausladen der Spenden. Dann verschlägt es ihr die Stimme.

Seit Beginn dieser Woche befindet sich in der Kaserne das erste „spezielle Ankunftszentrum“ Baden-Württembergs für ukrainische Flüchtlinge. Vor gut einer Woche begannen die Vorbereitungen, am Mittwochabend kamen die ersten 220 ukrainischen Flüchtlinge, größtenteils Mütter mit ihren Kindern. Sie bezogen die Doppelstockbetten in Haus 8b, am Donnerstagmorgen erkunden sie erstmals das weitläufige Gelände in der schwäbischen Provinz. Im Haus 9, einem Flachbau, sind drei Klassenzimmer und ein Raum zur Kleinkinderbetreuung eingerichtet worden.