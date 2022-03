2700 Strela-Raketen für Kiew : Deutschland liefert sowjetische Boden-Luft-Raketen

Etwa 2500 der Strela-Raketen aus NVA-Beständen lagern in einem KSK-Lager in Baden-Württemberg, sollen aber in einem schlechten Zustand sein. Womöglich erhält die Ukraine besser erhaltene Raketen aus anderen Ländern.

Die Ukraine soll weitere Waffen aus deutschen Beständen zur Abwehr von Luftangriffen bekommen. Dabei handelt es sich nach Angaben aus Militärkreisen um 2700 ältere Boden-Luftraketen, die von der Schulter aus abgefeuert werden und etwa Hubschrauber und Flugzeuge treffen können. Die aus sowjetischer Produktion stammenden „Strela“ (Pfeil)-Raketen befanden sich zur Wende 1989 in großer Stückzahl in Besitz der Nationalen Volksarmee der DDR (NVA).

Die Waffe ist trotz ihren Alters – Ersteinsatz war in den sechziger Jahren – bis heute relativ weit verbreitet. Sie funktioniert auf technisch niedrigerem Niveau, ähnlich wie die amerikanischen „Stinger“-Raketen, von denen die Luftwaffe kürzlich 500 aus ihren Beständen angeboten und zwischenzeitlich bereits übergeben hat. Auch Strela-Raketen finden ihr Ziel per Infrarot-Wärmsensor. Deutschland hatte einen Teil der Bestände später an osteuropäische NATO-Partner weitergegeben, ähnlich wie NVA-Haubitzen an Estland, die nach einer sicherheitspolitischen Wende vorige Woche nun an die Ukraine weitergeben werden konnten.

Nach Auskunft aus der Bundeswehr befinden sich noch etwa 2500 dieser Waffen in einem Munitionslager in Baden-Württemberg, das auch vom Kommando-Spezialkräfte (KSK) benutzt wird. Wie die Zeitschrift „Der Spiegel“ vor einiger Zeit berichtete, sollen die Raketen allerdings altersbedingt in einem schlechten Zustand sein; unter anderem seien kleine Risse entdeckt worden.

Die Strelas sind demnach seit 2012 für die Nutzung gesperrt, wie das Rüstungsamt in Koblenz dazu mitgeteilt hatte. Ursache sei aber lediglich „Schimmelbildung“ in den Munitionskisten, nicht Schäden an den Raketen selbst. Dennoch waren sie demnach zur Entsorgung vorgesehen.

Möglich ist aber auch, dass die Lieferung aus Beständen östlicher Partner kommt. Dafür spräche, dass die erste Meldung dazu aus dem Wirtschaftsministerium kam, das ins Ausland verkaufte Kriegswaffen zur Weitergabe freigeben müsste. Das Verteidigungsministerium kann selbst ohne eine solche Genehmigung Waffen aus eigenen Beständen weitergeben. So wurden ab 2015 die kurdischen Peschmerga mit Panzerabwehrwaffen für den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ ausgerüstet und kürzlich die bereits erwähnten Stinger-Raketen sowie Panzerabwehrwaffen an die Ukraine geliefert.