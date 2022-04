Aktualisiert am

Deutschland will der Ukraine Panzer schicken

Vom Typ Gepard : Deutschland will der Ukraine Panzer schicken

Der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann soll von der Bundesregierung die Erlaubnis bekommen, Panzer vom Typ Gepard an Kiew zu verkaufen. In Ramstein kommen am Dienstag Vertreter von mehr als 40 Staaten zusammen, um über den Ukrainekrieg zu beraten.

Ein Gepard-Panzer der rumänischen Armee bei einer Übung im November in Polen Bild: EPA

Die Bundesregierung will Berichten zufolge Panzer in die Ukraine liefern. Demnach soll eine Lieferung von Panzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine ermöglicht werden. Der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll die Erlaubnis bekommen, technisch aufgearbeitete Gepard-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr zu verkaufen. Eine entsprechende Entscheidung wurde nach diesen Informationen im Grundsatz getroffen.

KMW verfügt über eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer aus der aufgelösten Heeresflugabwehr der Bundeswehr. Der „Gepard“ kann auch im Kampf gegen Bodenziele eingesetzt werden. Die Bekämpfung von fliegenden Zielen im Verbund mit anderen Kräften gilt dagegen als technisch deutlich anspruchsvoller.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) könnte am Dienstag bei einem Treffen auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein formal zusagen, Panzer des Typs Gepard zu liefern. Lambrechts Rede in Ramstein wird mit Spannung erwartet. Auf Einladung der Vereinigten Staaten wollen dort Vertreter aus etwa 40 Ländern über den Ukrainekrieg beraten. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte sie dorthin eingeladen.

Unterdessen warnte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich vor einer Konzentration der Ukraine-Debatte auf militärische Aspekte. Der Bundestags-Antrag der Ampelkoalition werde deshalb anders als der Antrag der Union nicht nur auf Waffenlieferungen eingehen, kündigt der SPD-Politiker in der ARD an. „Ich finde, die Diskussion der letzten Tage hat eine massive, militaristische Schlagseite.“ Mützenich verweist darauf, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow vor einem dritten Weltkrieg gewarnt habe. Auch Kanzler Olaf Scholz habe bei allen Hilfszusagen für die Ukraine betont, dass eine Eskalation verhindert werden müsse. Er wirft dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz vor, in Zeiten von Krieg und Frieden keine „verlässliche Opposition“ zu sein.

Rheinmetall bietet 88 Leopard-Kampfpanzer an

Über die Lieferung von Panzern hatten zuerst die Deutsche Presseagentur, die „Süddeutsche Zeitung“ und die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Nach Informationen der Zeitung „Die Welt“ will Krauss-Maffei Wegmann zudem 100 Panzerhaubitzen 2000 liefern. Diese schweren Artilleriegeschütze, die Ziele in 40 Kilometern Entfernung treffen können, wollen auch die Niederlande an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung hatte bisher nur Ausbildungshilfe und Munition dafür zugesagt.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Unterdessen bot der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall der Ukraine die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard-Kampfpanzern an. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Bei den Leopard-Panzern handelt es sich um den Typ 1A5, der ab Anfang der 1960er Jahre gebaut und von der Bundeswehr bis 2003 genutzt wurde. Das Unternehmen will die ersten Exemplare schon innerhalb weniger Wochen liefern. Die Kosten werden mit 115 Millionen Euro beziffert. Danach beinhaltet das Angebot auch die Ausbildung der Besatzung in Deutschland, Training für die Instandsetzung, Werkzeug, Ersatzteile, einen Servicestützpunkt und Munition.

Zuerst hatte die Zeitung „Welt“ über das Angebot berichtet. Nach Informationen der Zeitung wurde die Genehmigung der Lieferung Ende vergangener Woche beim zuständigen Wirtschaftsministerium beantragt. Der Bundesregierung liegt auch noch ein weiterer Antrag von Rheinmetall vor, 100 Marder-Schützenpanzer an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland liefern zu dürfen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte am Montag gesagt, darüber werde „zeitnah“ entschieden.

Mehr zum Thema 1/

In der Koalition ist die direkte Lieferung von Panzern aus Deutschland in die Ukraine umstritten. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte sich rst am Montag skeptisch dazu geäußert. Die Frage direkter Lieferungen durch die deutsche Industrie stehe derzeit nicht zur Debatte, weil die hergestellten Panzer nicht direkt eingesetzt werden könnten, sagte sie. Die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine würden die Waffensysteme noch nicht kennen. „Es benötigt lange Schulungen und langes Training.“ Für Wartung und Reparatur würden zudem Monteure und Ersatzteile gebraucht, „die wir nicht mitliefern können“.