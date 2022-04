Melnyk attackiert Steinmeier : Einer gegen fast alle

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk in seinem Büro in der Botschaft der Ukraine in Berlin-Mitte Bild: Jens Gyarmaty

Deutliche Kritik von Andrij Melnyk an der Politik Deutschlands ist längst ein fester Bestandteil der Debatte über den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Kiews Botschafter in Berlin kritisiert die Haltung der Bundesregierung vor allem, weil sie seiner Meinung nach zu spät und zu wenige Waffen an die Ukraine liefert für deren Kampf gegen den russischen Angreifer. Und dass zu viele politisch Verantwortliche in Berlin der Auffassung sind, die Ukraine habe ohnehin keine Chance, sich gegen die russischen Angreifer zu wehren.

Doch die jüngsten Äußerungen von Melnyk haben noch einmal eine neue Qualität. Am Wochenende warf er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor, dieser halte für den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin „die Stellung“.

Nur Habeck kommt gut weg

Melnyk hatte der Zeitung „Tagesspiegel“ ein langes Interview gegeben. Darin hatte er Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dafür kritisiert, dass dieser in einem Gespräch mit ihm die Möglichkeit eines Sieges der Ukraine in Abrede gestellt habe. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) tadelte der Botschafter, weil diese beim Thema Waffenlieferungen schlecht kommuniziere. Lediglich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kam sehr gut weg, weil er die Mittel für eine Waffenlieferung sogar an einem Wochenende sehr schnell freigegeben habe. „Mein schönster Tag, mitten im Krieg“, erinnert sich Melnyk.

Doch das eigentliche Ziel der Kritik des Botschafters war das deutsche Staatsoberhaupt. Schon die Einladung Steinmeiers zu einem Konzert, an dem auch russische Musiker mitwirkten, hatte Melnyk als Zumutung dargestellt und abgesagt. In dem Interview widmet der dem Bundespräsidenten nun eine lange Passage. Er habe Steinmeier nach dem Kriegsausbruch um ein Gespräch gebeten. „Keine Reaktion.“ Demnächst solle ein Treffen mit dem außenpolitischen Berater des Präsidenten stattfinden.

Feingefühl sei für Steinmeier zumindest im Umgang mit der Ukraine ein „Fremdwort“. Das Konzert sei kein Fehler Steinmeiers gewesen, sondern „eine bewusste Entscheidung“. Für den Bundespräsidenten „war und bleibt das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ja Heiliges, egal, was geschieht, auch der Angriffskrieg spielt da keine große Rolle“.

„Ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland“

Melnyk sagte, für Russlands Präsident Wladimir Putin gebe es kein ukrainisches Volk, keine Sprache, keine Kultur und daher auch keinen Staat. „Steinmeier scheint den Gedanken zu teilen, dass die Ukrainer eigentlich kein Subjekt sind.“ Das Konzert sei ein „klares Signal“ Richtung Moskau gewesen, „vielleicht sogar, um Putin zu zeigen: Ich halte hier die Stellung“. Steinmeier habe seit Jahrzehnten „ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft“. Darin seien „viele Leute verwickelt, die jetzt in der Ampel das Sagen haben“.

Angesprochen auf Steinmeiers Rede am Tag seiner Wiederwahl im Februar, in der dieser scharfe Kritik an Putins Krieg geübt hatte, bestritt Melnyk rundheraus, dass der Präsident seine „Fehler in der Russlandpolitik“ erkannt habe.

Melnyks Äußerungen wurden an einem Tag veröffentlicht, als über die besonders grauenhaften Ereignisse in dem bei Kiew gelegenen Ort Butscha berichtet wurde, das bis vor Kurzem von russischem Militär kontrolliert worden war. Darauf konzentrierten sich denn auch die Reaktionen in Berlin. Steinmeier, als Russlandfreund angeprangert, ließ eine Mitteilung verschicken, in der er die „von Russland verübten Kriegsverbrechen“ scharf kritisierte. „Die Bilder aus Butscha erschüttern mich, sie erschüttern uns zutiefst.“ Die Ukraine sei Opfer eines verbrecherischen Überfalls durch Russland.

Kein Kommentar aus dem Kanzleramt

Gegen Melnyks Vorwürfe wehrte er sich nicht. Fast klang es wie das Gegenteil. „Die Repräsentanten der Ukraine haben jedes erdenkliche Recht, Russland anzuklagen und Solidarität und Unterstützung ihrer Freunde und Partner einzufordern.“

Im Kanzleramt war man ganz mit der Reaktion auf die Berichte aus Butscha befasst. Kein Kommentar zur Kritik am Bundespräsidenten. Auch das Auswärtige Amt und die Spitzen von SPD und CDU wollten sich nicht äußern. Das taten dann immerhin zwei Außenpolitiker aus dem Bundestag. „Melnyk tut sich keinen Gefallen, wenn er seine in der Sache teilweise berechtigte Kritik durch die Wortwahl inakzeptabel macht“, sagte der FDP-Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff der F.A.Z.

Ganz ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul im Gespräch mit der F.A.Z. Er verstehe die Kritik Melnyks an der Bundesregierung, weil diese „unentschieden“ bei der Unterstützung der Ukraine sei. Doch mit Begriffen wie „Spinnennetz“ überschreite er Grenzen.